Espoolaiskouluun palkattiin vartija – oppilas erotettiin

Länsiväylän mukaan määräajaksi erotettu yläkouluikäinen oppilas oli käyttäytynyt väkivaltaisesti koulun henkilökuntaan kuuluvaa kohtaan.
Perusopetuksen johtaja Juha Nurmi vahvisti, että peruskouluun palkattu vartija aloitti tehtävässään helmikuun alussa.
– Vartijan tehtävänä on varmistaa sujuva ja turvallinen kouluarki koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Oppilaat tunnistavat vartijan hänen työasustaan. Vartija tekee työtään toistaiseksi koululla klo 8–16, Nurmi sanoi Länsiväylälle.
Nurmi ei kiistänyt eikä vahvistanut uusinta väkivaltatapausta. Espoossa joudutaan välillä turvautumaan vartijaan koulurauhan takaamiseksi, Nurmi sanoi.
– Emme kommentoi yksittäisen henkilökunnan jäsenen terveystietoja. Mutta mikäli kuka tahansa henkilökunnan jäsen loukkaantuisi, noudattaisimme toimintatapojamme henkilöstön suojelemiseen ja tukemiseen.
Länsiväylän tietojen mukaan koulun oppilas on erotettu määräajaksi.
Viimeksi vuonna 2022 Länsiväylä uutisoi espoolaiskoulussa sattuneesta väkivaltatilanteesta, jonka seurauksena kouluun palkattiin vartija.