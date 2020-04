Espoolaismies allekirjoitti 20 puoluehankkeen kannatuskortin – ei ole äänestänyt niitä

Espoolaisella Tuomas Tähdellä saattaa olla Suomen ennätys siinä, kuinka monen eri puoluehankkeen rekisteröintikortin yksi ihminen on täyttänyt. Vuosien varrella Tähti on edistänyt jo 20 yhdistyksen pääsemistä puoluerekisteriin.

Tuomas Tähti kertoo, että hänen allekirjoittamiensa kannatusilmoitusten joukossa on ryhmiä, jotka ovat keskenään aivan eri mieltä poliittisista asiakysymyksistä. Esimerkiksi Suomen Kansa Ensin ja Feministinen puolue ovat saaneet Tähdeltä kannattajakortin.

– Kukkikoot kaikki kukat minun puolestani. Kannatan sitä, että vaaleissa on tarjolla mahdollisimman monelle jotakin. Laaja puoluevalikoima voi lisätä demokratian toimivuutta. Toisaalta myönnän, että vaikka puolueita olisi satoja, on äänestäjän kannalta hyvin epätodennäköistä löytää joukosta sellainen, joka on aivan kaikessa samaa mieltä äänestäjän kanssa. Puoluetta valitessaan ihmisen ei kannata olla perfektionisti, vaan kannattaa etsiä puolueiden joukosta vähiten huono vaihtoehto ja äänestää sen vähiten huonon puolueen ehdokaslistan parasta ehdokasta, Tähti pohtii.

Jos puoluerekisterissä on kaksi lähes samanmielistä puoluetta, ne kilpailevat paljolti samoista äänistä ja syövät toistensa äänisaalista. Tähden mielestä toisiaan muistuttavat puolueet voivat kuitenkin myös toimia kirittäjinä ja kuolevaisuudesta muistuttajina toisilleen.

– Minkään puolueen ei pidä väittää, että toinen samaa linjaa edistävä puolue syö meidän puolueellemme kuuluvia ääniä. Äänet eivät kuulu millekään puolueelle pysyvänä omaisuutena, vaan ne pitää ansaita jokaisissa vaaleissa uudelleen, Tähti sanoo.

Tähti ei ole vaaleissa äänestänyt niitä ryhmiä, joiden kortit hän on allekirjoittanut. Tähti on ollut Perussuomalaisten jäsen vuodesta 2011 alkaen. Sininen tulevaisuus on ainoa puoluehanke, jonka kannattajakortin allekirjoittamisesta hän on kysyttäessä kieltäytynyt.

– Vuonna 2017 olin paikalla siinä Perussuomalaisten puoluekokouksessa, jonka jälkimainingeissa Uusi vaihtoehto eli sittemmin Sininen tulevaisuus perustettiin. Tiedän, että Sinisen tulevaisuuden olemassaolo perustuu epärehellisyydelle ja itsekkyydelle. Siksi en täyttänyt heidän korttiaan, vaikka sitä minulle tarjottiin, Tähti kertoo.

Vuosien varrella Tähti on allekirjoittanut kunnioitettavan määrän puoluerekisteröintikortteja:

– Muutos 2011 ry:n (nyk. Muutospuolue) kannattajakortin vuonna 2010

– Piraattipuolueen kannattajakortin syyskuussa 2015

– Kansallisen Viskipuolueen (nyk. Liberaalipuolue – Vapaus valita) kannattajakortin tammikuussa 2016

– Suomen Eläinoikeuspuolueen (nyk. Eläinoikeuspuolue) kannattajakortin tammikuussa 2016

– Itsenäisyyspuolueen (nyk. Tasapainon puolesta – IPU) kannattajakortin heinäkuussa 2016

– Kansalaispuolueen kannattajakortin heinäkuussa 2016

– Feministisen puolueen kannattajakortin heinäkuussa 2016

– Kansallisdemokraatit ry:n kannattajakortin joulukuussa 2016

– Suomi Ensin ry:n kannattajakortin heinäkuussa 2017

– Kansanliike Aitosuomalaiset Siniset ry:n kannattajakortin syyskuussa 2017

– Suomidemokraatit ry:n kannattajakortin syyskuussa 2017

– Suomen Kansa Ensin ry:n kannattajakortin marraskuussa 2017

– Nukkuvien puolue – Nukkuvat ry:n kannattajakortin toukokuussa 2018

– Siniristin Liiton kannattajakortin heinäkuussa 2018

– Kansan yhtenäisyys ry:n kannattajakortin heinäkuussa 2018

– Seitsemän tähden liikkeen kannattajakortin syyskuussa 2018

– Kristallipuolueen kannattajakortin marraskuussa 2018

– Liike Nyt ry:n kannattajakortin elokuussa 2019

– Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta ry:n kannattajakortin marraskuussa 2019

– Suomen Kommunistisen Puolueen kannattajakortin tammikuussa 2020

Puoluerekisterissä on nykyään 18 puoluetta. Puolueeksi haluavan yhdistyksen täytyy lain mukaan kerätä allekirjoitukset vähintään viideltä tuhannelta äänioikeutetulta henkilöltä.

Toistaiseksi allekirjoittaminen on mahdollista vain fyysisesti kynällä ja paperilla, mutta oikeusministeriössä on hiljattain valmisteltu esitys, jolla muutettaisiin puoluelakia siten, että allekirjoituksen voisi tulevaisuudessa antaa myös sähköisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen. Lisäksi ehdotetaan, että kannatusilmoitusten keräämiseen käytettävissä olevaa aikaa lyhennettäisiin nykyisestä vuodesta kuuteen kuukauteen.