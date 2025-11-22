Espoon henkirikosta tutkitaan murhana

Länsi-Uudenmaan poliisi jatkaa perjantaina 21. marraskuuta Espoossa tapahtuneen henkirikoksen tutkintaa. Asiaa tutkitaan murhana, sillä tekotavan katsotaan olevan erityisen raaka.

Poliisi tiedotti perjantaina iltapäivällä, että rikos tapahtui Espoon Kattilalaaksossa, mutta tapahtumapaikaksi on tarkentunut Nöykkiössä sijaitseva yksityisasunto.

Rikoksesta epäilty on kohdistanut teräaseella useita iskuja uhriin, joka kuoli tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin. Asunnossa oli tapahtumahetkellä paikalla uhrin lisäksi mies ja nainen, jotka otettiin kiinni. Kuulusteluiden jälkeen nainen vapautettiin, ja häntä ei enää epäillä rikoksesta.

Poliisi epäilee miestä murhasta. Tuleva vangitsemiskäsittely tulee olemaan ensi viikon maanantaina.