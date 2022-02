Essayah: Euroopan maiden on vahvistettava omaa strategista autonomiaansa

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta pitänyt kansanedustaja Sari Essayah totesi, että Venäjän toimet Ukrainaa kohtaan ovat täysin tuomittavia.

– Kyseessä on räikeä itsenäisen valtion suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden loukkaus. Näin Venäjä on vakavasti horjuttanut paitsi Euroopan turvallisuusrakenteita niin myös haastanut sääntöpohjaisen järjestelmän globaalisti.

– Tilanne vaatii yhtenäisyyttä kaikilta sääntöpohjaisen järjestelmän puolustajilta, Essayah korosti.

Essayah´n mukaan kriisi on muistutus siitä, että Euroopan maiden on vahvistettava omaa strategista autonomiaansa.

– Emme voi olla näin riippuvaisia ulkopuolelta tulevasta energiasta, ratkaisevan tärkeistä teollisuuden ja digitalouden komponenteista, ruuasta puhumattakaan. EU:ssa ei voida tehdä enää osaoptimoivaa energia-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkaa, jossa unohdetaan suhteuttaminen alueen sosiaalisten, kauppapoliittisten ja turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden kanssa.

– Suomen on syytä olla se unilukkari, joka toistuvasti korostaa, että Euroopan maiden on pidettävä parempi huoli huoltovarmuudestaan ja yhteiskunnan eri sektorien kriisivalmiutta on testattava jo ennen kriisiä. Ja ennen muuta Suomen on itse päätöksissään toimittava tämän viisauden mukaan.

Essayah muistutti, että Ukrainaan kohdistuneet kyberhyökkäykset ja informaatiosodankäynti muistuttavat, että ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden raja on aikoja sitten menettänyt merkityksensä.

– EU:n kyberturvallisuuskeskus sijaitsee Suomessa. Suomen tuki Ukrainalle voisi olla esimerkiksi EU:n nopean toiminnan kyberturvallisuusryhmän työn tukemista. Näin autettaisiin siviiliyhteiskunnan kriittisen infran kuten tieto-, mobiili- ja sähköverkkojen pystyssä pysymistä kriisin keskellä.