Etelä-Afrikan antivalkoisten puolueiden vaalien tulokset odotettua huonommat

Etelä-Afrikan kaksi valkoisia vastustavaa mustan vallan puoluetta, Economic Freedom Fighters ja Spear of the Nation, näyttävät menestyneen odotettua huonommin. Tämä käy ilmi maan vaalilautakunnan alustavista tuloksista.

Eteläafrikkalaiset menivät keskiviikkona äänestämään tämän vuoden parlamenttivaaleissa. Ensimmäistä kertaa sitten apartheidin päättymisen vuonna 1994 Afrikan kansalliskongressi (ANC) menettää enemmistönsä parlamentissa.

Putinin ja Hamasin tukeminen

Ainakin viime vuodesta lähtien monien äänestäjien on odotettu valitsevan pääasiassa jompaakumpaa mustan vallan puolueista, Julius Maleman johtamaa Economic Freedom Fighters (EFF) -puoluetta tai vastaperustettua Spear of the Nation (MK) -puoluetta, jota johtaa entinen presidentti Jacob Zuma.

Ratkaiseva ero näiden puolueiden välillä on se, että kun EFF haluaa avata maan rajat muulle Afrikalle, zulunationalistinen MK haluaa pitää rajat suljettuina ja keskittyä maassa jo asuviin mustiin.

Molemmat syyttävät kuitenkin mielellään maan valkoista väestöä mustien taloudellisista epäonnistumisista. Molemmat suhtautuvat myönteisesti Venäjään ja sen presidenttiin Vladimir Putiniin, joskin Malema menee tukemisessaan hieman pidemmälle ja kannattaa asetoimituksia Venäjälle. Hän haluaa myös aseistaa Hamasia.

Odotettua huonompi tulos

Viimeisten 30 vuoden aikana tuhansia valkoisia maanviljelijöitä on murhattu, kidutettu ja raiskattu Etelä-Afrikan maatalouteen kohdistuneissa julmissa hyökkäyksissä. Pretoriassa ja Kapkaupungissa vallanpitäjät ovat usein innokkaasti kannustaneet heitä. Julius Malema ja Jacob Zuma ovat kaksi heistä.

Mielipidekyselyt olivat ennustaneet, että mustan vallan puolueet EFF ja MK saisivat yhdessä noin neljänneksen tai jopa yli neljänneksen äänestäjistä. Kahden vasemmistopuolueen viesti ei kuitenkaan näytä vetoavan aivan yhtä moneen eteläafrikkalaiseen.

Vaikka tämäntyyppisen antivalkoisen ideologian yleinen kannatus on kasvussa – erityisesti Julius Malema on viime vuosina toistuvasti puhunut nimenomaisesti valkoisten eteläafrikkalaisten ampumisesta – se näyttää jäävän alle 20 prosentin.

Valkoisten liberaalien menestys

Sen sijaan monet uudet äänestäjät näyttävät valitsevan Demokraattista liittoumaa (DA), puoluetta, jonka edustajia ja äänestäjiä valkoiset liberaalit hallitsevat ja jolla on enemmistö Länsi-Kapissa ja joka hallitsee Länsi-Kapia. Puolueen keskustaliberaali vaihtoehto hallitsevalle sosiaalidemokraattiselle ja afrikkalaisnationalistiselle hallitukselle on viime vaaleissa houkutellut yhä enemmän äänestäjiä.

Mutta vaikka DA onnistuisi saamaan taakseen neljänneksen äänestäjistä, kuten luvut tällä hetkellä näyttävät osoittavan, kun ääntenlaskenta on vielä kesken, se ei riitä läheskään hallituksen muodostamiseen. Puolueen johtaja John Steenhuisen on sanonut olevansa valmis tekemään yhteistyötä ANC:n kanssa vaalien jälkeen maan hallitsemiseksi.

Selvää on, että ANC ei pysty tulevalla vaalikaudella hallitsemaan maata yksin, kuten se on aiemmin pystynyt tekemään. Sen sijaan presidentti Cyril Ramaphosa joutuu valitsemaan puolensa.

Toinen vaihtoehto on yhteistyö valkoisen DA:n kanssa. Valinta, jota suuri osa puolueen mustasta kannasta tuskin arvostaa. Tai hänen on pakko tehdä yhteistyötä kahden kansanmurhaa harjoittavan mustan vallan puolueen kanssa, jotka myös pelottavat monia ANC:n kannattajia.

Lähde: Samnytt