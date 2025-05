Etelä-Afrikan presidentti haukkui kansanmurhaa Amerikkaan pakenevia valkoisia pelkureiksi

Miksi musta presidentti on tyytymätön siihen, että ”valheellisesti” itseään syrjityiksi ja kansanmurhatuiksi väittävät valkoiset rasistit poistuvat Etelä-Afrikasta?

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa oli haukkunut pelkureiksi valkoisia buureja, jotka lähtevät pakolaisina Amerikkaan Donald Trumpin hallinnon suotua heille tähän mahdollisuuden. Ramaphosa antoi lausuntonsa päivää sen jälkeen, kun ensimmäiselle 49 Yhdysvaltoihin saapuneelle buurille oli myönnetty turvapaikka Washington DC:ssä. Ainakin 70 000 buuria lisää pyrkii pääsemään Amerikkaan uuden käytännön myötä.

”He saattavat olla innoissaan siitä, että he poistuivat maasta. Heillä on ehkä presidentti Donald Trump puolellaan, mutta loppujen lopuksi kyse on ryhmästä eteläafrikkalaisia, jotka osoittavat että se muutos jota kohti olemme kulkemassa täällä, ei ole heidän mieleensä ja siksi he pakenevat. Ja jos katsot eri kansanryhmiä maassamme, mustia ja valkoisia, me olemme pysyneet tässä maassa koska se on meidän maamme. Me emme saa paeta ongelmiamme. Meidän on jäätävä tänne ja ratkaistava ne. Joten kun pakenet, olet pelkuri ja se on todella pelkurimainen teko. Odotan jokaisen eteläafrikkalaisen jäävän tänne työskentelemään yhdessä ongelmiemme ratkaisemiseksi,” Ramaphosa oli sanonut.

Se ”muutos” jota kohti Etelä-Afrikka on kulkemassa, ei ymmärrettävästi ole maan valkoisen väestön mieleen, sillä se on johtanut muun muassa valkoisten slummien syntymiseen valtion käskiessä yrityksiä syrjimään valkoisia työnhaussa. Etelä-Afrikan parlamentista myös löytyy poliitikkoja, jotka avoimesti puhuvat valkoisten tappamisen puolesta, ja ainakin kymmeniä tuhansia valkoisia on tapettu mustien tekemissä rodullisesti motivoituneissa murhissa apartheid-hallinnon sortumisen jälkeen.

Miksiköhän Ramaphosa on tyytymätön siihen, että hänen kannattamaansa”muutosta” vastustavat valkoiset rasistit poistuvat Etelä-Afrikasta?

Lähde: Breitbart

