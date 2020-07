Etelä-Afrikassa valkoisten maanviljelijöiden murhat jatkuvat – presidentti Ramaphosa vaikenee

Demokraattinen Allianssi vaatii Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosaa kertomaan Etelä-Afrikalle, mitä hänen hallituksensa aikoo tehdä maatilamurhien vuoksi.

DA-puolue (Democratic Alliance, DA) aloitti viime viikolla kampanjan vakavan ongelman esille nostamiseksi parlamentissa, mutta hanke on ”törmännyt kivimuuriin” Etelä-Afrikan kansalliskokouksessa. DA on myös vaatinut maatilamurhien luokittelemista viharikoksiksi.

Parlamenttiedustaja Dianne Kohler Barnard hyökkäsi tiistaina presidentti Cyril Ramaphosaa vastaan tiukkasanaisella julkilausumalla. Maaseutuaktivisti haastoi Ramaphosan antamaan pikaisesti lausunnon, kuinka parlamenttiedustajat voisivat auttaa vähentämään maassa tapahtuvia maanviljelijöiden murhia. Ramaphosa ei toistaiseksi ole reagoinut vaatimukseen.

– Hallituksen taholta ei ole kuulunut inahdustakaan joka antaisi ymmärtää että se kiinnittäisi mitään huomiota maatilamurhiin. Mutta tämä on luonteenomaista hallitukselle, joka ylistää maanviljelijöitä tarvitessaan heitä mutta ei koskaan tarjoa apua kun he ovat kriisissä.

Kohler Barnard totesi, että maanviljelijät ovat Etelä-Afrikan hallitukselle ei-toivottuja henkilöitä. Heitä tarvitaan varmistamaan ruoan tuotanto mutta heidät jätetään ratkomaan kaikki ongelmat yksin.

– Väkivaltarikollisuus leviää, mutta harvat rikokset saavat hallitukselta yhtä vähän huomiota kuin maatilamurhat. Näiden hyökkäysten uhreja usein kidutetaan brutaalisti, ja pakenemaan päässeet eloon jääneet voivat pitää itseään onnekkaina.

Silti Etelä-Afrikan hallitus pysyy vaiti.

Murhien taustalla rotuviha

Etelä-Afrikassa valkoisten maanviljelijöiden murhat ovat jatkuneet ja jopa lisääntyneet koronakriisin aikana. Huhtikuun 2020 alusta lukien Etelä-Afrikassa maatiloille hyökättiin 59 kertaa. Samaan aikaan 12 maanviljelijää murhattiin.

Vuonna 2018 julkaistu dokumenttielokuva Boer Project: Etelä-Afrikan käänteinen Apartheid kertoo Etelä-Afrikan valkoisista maanviljelijöistä, buureista, ja heidän ahdingostaan.

Hallitus, Economic Freedom Fighters, Black Land First ja vastaavat järjestöt lietsovat mustaa väestöä valkoisia vastaan. Etelä-Afrikan hallitus kieltää kaikilla 11 virallisella kielellä sen, että maatiloille hyökätään. He väittävät että hyökkäyksillä ei ole rasistista motiivia, että kyse on tavallisesta rikollisuudesta.

– Perheet teurastetaan, äidit ja siskot joutuvat raiskatuiksi erittäin väkivaltaisesti. Heidät tapetaan, heiltä viedään kaikki. Minusta tämä ei ole pieni rikos. Tämän murhan taustalla on rotuviha, kyse on viharikoksesta.

Lähteet The South African (1, 2), Kansalainen.