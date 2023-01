Etelä-Afrikka: Laki velvoittaa yrityksiä palkkaamaan ensisijaisesti värillisiä – tämän seurauksena syntyy valkoisten slummeja

Krugersdorpin epävirallisessa Munsievillen siirtokunnassa sijaitsevan Pango Campin asukkaat sanovat, että heidän vetoomuksensa hallituksen sosiaalisesta helpotuksesta ovat kaikuneet kuuroille korville, mutta he eivät anna periksi. He sanovat löytävänsä tapoja pitää nälkä loitolla. Pango on yksi Etelä-Afrikan tasavallan 80 slummista, joissa asuu yksinomaan valkoisia.

Pangon taloissa ei ole juoksevaa vettä eikä viemäriverkostoa. Videolla slummissa vieraileva Lee on yksi niistä harvoista ihmisistä, joka on huolissaan näiden ihmisten kohtalosta. Hänen humanitäärinen järjestönsä tulee näiden hiljattain heikompaan asemaan joutuneiden ihmisten avuksi.

Vielä vähän aikaa sitten tämän slummin 300 asukasta oli täysin mukana yhteiskunnan toiminnassa. He olivat työntekijöitä, toimihenkilöitä ja eri ammatinharjoittajia.

Videolla Lee käy tervehtimässä myös Andrew’ta, joka haluaa kertoa omasta taustastaan.

– Ette varmaankaan usko, mutta olen pätevä kirvesmies. Viimeksi eräs yritys kieltäytyi antamasta minulle työtä sanoen: ”Anteeksi, herra, te olette valkoinen.”

Etelä-Afrikassa laki edellyttää nykyisin, että yritykset palkkaavat ensisijaisesti värillisiä ihmisiä. Tämän seurauksena osa valkoisesta väestöstä jää Andrew’n ja hänen vaimonsa tavoin ilman työtä. Tässä maassa sosiaaliavustukset ovat mitättömiä ja elintason pudotus on raju.

Andrew ja hänen vaimonsa asuvat peltitalossa, jossa on vain maalattia. Pariskunnalta puuttuu kaikkea, ruoasta lähtien.

Kerran viikossa Lee tarjoaa näille ihmisille runsaan lounaan, joka on monille päivän ainoa ateria.

– Yritämme ensin ruokkia lapset. Pyrimme tekemään aterian sen mukaan, mitä meillä on saatavilla. Yleensä pystyn ruokkimaan 50-100 ihmistä. Teemme riisiä kastikkeella, vihanneksia ja vähän lihaa, Lee kertoo.

Liharuoka on näille ihmisille ylellisyyttä. He eivät syö sitä joka päivä.

Järjestö tuo myös heille ruokaa, mutta usein yllätysvieraat häiritsevät jakelua. Tämä läheisestä slummista paikalle saapunut mustien miesten ja naisten ryhmä kuuluu radikaaliin poliittiseen puolueeseen.

Heidän baskerissaan on ranskankielinen teksti ”EFF” eli Fighters for economic freedom. Osa heistä poseeraa kameralle symbolisesti nyrkki pystyssä, kuten BLM-aktivisteilla. Tämä liike aikoo antaa maan koko rikkauden takaisin mustille. He väittävät tulleensa ystävinä.

– Se osoittaa, että olemme yhtä. Väristä riippumatta meillä on sama veri. Meidän on kiinnitettävä huomiota toisiimme, EFF:n musta jäsen huomauttaa.

Tämän kauniin puheen aikana kameran edessä muut ryhmän jäsenet nauttivat siitä, että he varastavat yhdistyksen jakamaa ruokaa. Ja ylpeinä he esittelevät kameralle ryöstösaaliinsa pois lähtiessään.

– He tulevat tänne ja vievät näiden köyhien ihmisten ruoan. Näitkö sen? Me kaikki olemme nähneet sen. Mutta emme voi sanoa mitään, koska aiemmin juuri heitä on syrjitty. Joten olemme heille ”kaiken velkaa”. Meidän on annettava heille kaikki, Lee kertoo.

– Yksi heistä sanoi minulle, että te olette yksi kansa ja että meidän on autettava toisiamme, toimittaja sanoo.

– Mutta kultaseni, sinä olet ulkomaalainen toimittaja! Siksi hän sanoo sinulle niin. Hän on poliittisesti korrekti. Hän ei koskaan tunnustaisi kameran edessä, mitä täällä tapahtuu. Ei koskaan, Lee naurahtaa.

Toimittaja kysyykin: – Ja mitä täällä sitten tapahtuu?

– Tämä on käänteinen apartheid, Lee vastaa.

Lähde: FDS, Investigations et Enquêtes