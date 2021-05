Eteläafrikkalaisen rahankuljetusauton kimppuun hyökättiin – vain miehistön itsehillintä pelasti tilanteen – VIDEO

Videolla näkyy, kuinka Toyota Landcruiser -autoa ammutaan ja siihen törmätään, kun ryöstäjät yrittävät pysäyttää auton. Hyökkäys alkaa kohdasta 1 minuutti.

Kuljettaja on selvästi jännittynyt, mutta hänen toimintakykynsä säilyy koko ajan ja hän pystyy pitämään tilanteen hallinnassa.

Kun takaa-ajo päättyy, kuljettaja tempaisee aseen vartijalta ja lähtee vastahyökkäykseen.

Video on levinnyt laajalti sosiaalisessa mediassa, ja miehistöä on kehuttu esimerkillisestä toiminnasta uhkaavassa tilanteessa.

– Tällä miehellä on taito selviytyä kauheasta tilanteesta, ei paniikkia, hän vain rentoutuu ja pysähtyy vasta turvallisessa paikassa ja vetää sitten aseen esiin aloittaakseen sodan, eräs kommentoi.

Sekä kuljettaja että vartija selviytyivät hyökkäyksestä, mutta yksi henkilö saattoajoneuvossa menehtyi ammuskelussa.

Twiitissä näkyy rahankuljetusauto, jossa ikkunat ovat pirstoutuneet luotien iskemistä.

The aftermath – the intel is he went after the attackers, chased them into a hotel and recovered 2 AKs pic.twitter.com/e5vBcwGprA

