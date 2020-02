Eteläeurooppalaisia osaajia Saksaan?

Saksan tulisi houkutella koulutettua työvoimaa eteläisestä Euroopasta, sanoo maahanmuuttovirasto BAMF:n päällikkö Hans-Eckhard Sommer. Turvapaikan saaneiden joukosta on vaikeampi saada koulutettua osaajia Saksan työelämän tarpeisiin. Heistä joka kuudes on maahan tullessaan luku- ja kirjoitustaidottomia. Yhteiskuntaan integroituminen on sen vuoksi vaikea tehtävä.

Sommer sanoi äskettäin Rheinische Postin haastattelussa uskovansa, että Etelä-Euroopassa on runsaasti työttömänä hyvin koulutettua väkeä, joiden integroituminen Saksaan olisi huomattavasti turvapaikan saaneita helpompaa.

Maaliskuun alusta astuu voimaan laki, jonka nojalla korkeasti koulutettujen on helpompi saapua töihin Saksaan. Sinänsä EU-maiden kesken ei ole laillisia esteitä työvoiman liikkuvuudelle unionin alueella. Silti Saksan olisi tarpeen keskittyä eteläiseen Eurooppaan, sanoo BAMF:n johtaja. Sommer sanoo viraston olleen aina perillä siitä, että pakolaisten joukossa on erittäin harvoja korkeasti koulutettuja. Lukutaidottomien parissa joka kahdeksas oppii kielen nopeasti.

Maahanmuuttoviraston johtaja varoittaa myös korkeammin koulutettujen houkuttelusta kehittyvistä maista, koska niiden talouden kehitys kärsii, mikäli harvat koulutetut lähtevät. Pitäisi ennemminkin tukea koulutusta lähtömaissa. Muutoin on vaarana, että maiden kehityksen seisahtuessa on luvassa uusi muuttoaalto.

Saksassa on pulaa terveydenhoitajista ja muusta hoitohenkilökunnasta, rakennustyömiehistä, kirvesmiehistä, sähkömiehistä ja IT-alan osaajista. Yritysmaailma on pitkään vaatinut työvoiman vapaampaa hankkimista EU:n ulkopuolelta. Saksan hallitus ottikin askeleita tähän suuntaan korostaessaan helpotuksia, joiden seurauksena käytännöllisesti katsoen mistä tahansa voitaisiin maahan saapua töihin. Esteenä on mainittu aikaa vaativa paperisota ja myös asenteet muualta tulevia kohtaan.

Saksan hallitus päätti vuoden 2018 lopulla helpottaa kolmansista maista saapuvien työpaikkaa hakevien maahanpääsyä. Tuli mahdolliseksi saapua puoleksi vuodeksi etsimään työpaikkaa, kun aikaisemmin työpaikka oli tullut olla valmiina odottamassa. Myös luvattiin helpottaa ilman turvapaikkaa jääneiden oleskelua työpaikkaperusteisesti. Mikäli ilman turvapaikkaa jäänyt oli löytänyt työtä ollen työsuhteessa vähintään 18 kuukautta, voisi hän saada 30 kuukauden oleskeluluvan. Ilmeisesti nämä toimet eivät ole olleet tyydyttäviä BAMF:n päällikön linjauksen valossa.

Lähteet DW (1, 2), Germany Visa, Yle