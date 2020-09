EU-edustaja Hakkarainen vaatii EU:ta noudattamaan omia sääntöjään: ”Ei yhteistä velkaa, ei yhteisvastuita, ei EU-veroja!”

Euroopan parlamentissa keskusteltiin maanantaina koronaelpymispaketin rahoituksesta. Teuvo Hakkarainen vastustaa jäsenmaat velkavankeuteen vievää pakettia.

Brysselissä puhunut Teuvo Hakkarainen (ps.) kysyi, miten EU aikoo raapia kasaan rahat satojen miljardien koronalainan takaisin maksamiseksi.

– Ainoa rahanlähde, josta on jonkinlainen yhteisymmärrys, on muovivero. Osa jäsenmaista saa tästäkin alennuksen. Neuvoston mukaan muita uusia varoja on käytössä vasta vuosien päästä, 2023 alkaen. Tämä on vastuutonta ja rikkoo unionin omaa sääntöä EU-budjetin tulo- ja menopuolten tasapainosta, Hakkarainen sanoi.

Jos uusia tulonlähteitä ei löydy, laina maksetaan takaisin korotetuilla EU-jäsenmaksuilla. Ne maat, jotka nykytilanteessakin ovat nettomaksajia, todennäköisesti maksavat entistä enemmän. Suomi kuuluu nettomaksajiin vuosikymmenestä toiseen, eikä maksajan rooliin ole helpotusta näkyvissä.

-Kuten sosialisteilla on tapana, ongelma siirretään tulevien hallitusten syliin. Vain tämän yhden kriisin lainaa tullaan maksamaan vuosikymmenten ajan. Uusia tulee taatusti, Identiteetti ja demokratia -ryhmää EU-parlamentissa edustava Hakkarainen totesi.

Hän esitti EU-parlamentille koronaelpymispaketin perumista.

– Palataan sääntöjen noudattamisen tielle: ei yhteistä velkaa, yhteisvastuita eikä siten myöskään EU-veroja!