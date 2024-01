EU ei ole valmis käyttämään ydinvaihtoehtoa Unkaria vastaan – vielä

Euroopan komissio ei aio käyttää 7 artiklan mukaista niin sanottua ydinvaihtoehtoa Unkaria vastaan perusoikeuksien rikkomisesta, ennen kuin asiasta saadaan vahva enemmistö jäsenvaltioiden keskuudessa, sanoi oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders maanantaina.

”Euroopan parlamentti vaati aiemmin tässä kuussa äänestetyssä päätöslauselmassaan, että 7 artiklan nojalla on ”siirryttävä toiselle vaihteelle” ja todettava, että Unkarissa on tapahtunut ”vakava ja jatkuva perusoikeuksien rikkominen”. Tämä uusi vaihe edellyttää kuitenkin kirjallista ehdotusta Euroopan komissiolta tai kolmannekselta jäsenvaltioista”, kertoo unkarilainen uutistoimisto Mandiner.

”Komissiossa ei ole tällä hetkellä päätöstä 7 artiklan mukaisen seuraavan vaiheen käynnistämisestä”, Reynders sanoi Eurooppa-ministerien kokouksen jälkeen Brysselissä. ”Syy tähän on hyvin yksinkertainen”, hän lisäsi, sillä Eurooppa-neuvostossa ei vallitse yksimielisyyttä Unkarista.

Jos tämä vaihtoehto toteutuu, se voi johtaa Unkarin jäsenoikeuksien, myös äänioikeuden, keskeyttämiseen.

”Mikään ei ole pahempaa kuin se, että joku tekee ehdotuksen, joka sitten hylätään”, Reynders sanoi toimittajille. ”Jos neuvostossa on selkeä signaali mahdollisesta enemmistöstä tai määräenemmistöstä tai lopulta – ei ehkä vielä toistaiseksi – yksimielisyydestä päätöksen tekemiseksi, komissio tietysti seuraa jäsenvaltioiden kantaa”, hän lisäsi.

Unkarin vastaisia 7 artiklan mukaisia toimenpiteitä vastustaa muun muassa Slovakia, jonka pääministeri Robert Fico, Orbánin liittolainen, sanoi, että hän käyttäisi veto-oikeuttaan tällaiseen toimenpiteeseen. Artikla 7 edellyttää kaikkien maiden yksimielistä tukea, joten yksikin eri mieltä oleva jäsen voi kaataa niin sanotun ydinvaihtoehdon.

Reyndersin ilmoitus tuli Financial Timesin sunnuntaina julkaiseman räjähdysherkän raportin jälkeen, joka koski EU:n neuvostosta vuotanutta asiakirjaa.

Asiakirjassa hahmotellaan salaisia sabotaasisuunnitelmia, jotka kohdistuvat Unkarin talouteen, jos se kieltäytyy allekirjoittamasta 50 miljardin euron tukea Ukrainalle. Niissä muun muassa pyritään hyökkäämään Unkarin valuutan kimppuun, katkaisemaan ulkomainen rahoitus ja auttamaan Unkaria tekemään velkansa mahdottomaksi maksaa. Financial Timesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU on esittänyt tällaisen suunnitelman yhtä jäsenmaataan vastaan.

Lähde: Remix

