EU harkitsee boikottia – kauppasopimus ja jalkapallon MM-kisat pelinappuloina Trumpin tullisodassa

Grönlanti on noussut geopoliittisen kiistan polttopisteeseen. EU:n johtajat uhkaavat pysäyttää kauppasopimuksen ja iskeä takaisin Trumpin tullipolitiikkaan.

Euroopan johtajat reagoivat raivostuneina ja närkästyneinä presidentti Donald Trumpin päätökseen asettaa 10 prosentin tulli Tanskalle, Suomelle, Ranskalle, Saksalle, Alankomaille, Norjalle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle Grönlantiin liittyvien sotaharjoitusten vuoksi. EU:n johtajat varoittavat, että transatlanttinen kauppasopimus voi kaatua, ja pöydällä on jopa jalkapallon MM-kisojen boikotti.

Trumpin hallinto rankaisi maita, jotka osallistuivat Yhdysvaltain suunnitelmiin lähettää joukkoja Grönlantiin. Italia kieltäytyi osallistumasta, ja pääministeri Giorgia Meloni ilmoitti, ettei Rooma lähetä sotilaita. Tämä päätös on nostanut esiin EU:n sisäisen jännitteen, mutta samalla vahvistanut vaatimusta suvereniteetin puolustamisesta.

Tämän vuoksi Reuters raportoi, että EU:n 27 jäsenvaltion suurlähettiläät kutsuttiin tapaamaan kriisineuvotteluja varten sunnuntaina Kyprokselle, joka aloitti unionin puheenjohtajamaana tämän vuoden alussa. Kokousten odotetaan tapahtuvan noin klo 17 paikallista aikaa.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer tuomitsivat Trumpin toimet kovin sanoin. Heidän mukaansa tullit liittolaisiin ovat ”väärin ja vaarantavat Euroopan yhtenäisyyden”. Brysselissä järjestettiin kriisikokouksia, joissa esillä olivat kauppasopimuksen pysäyttäminen ja urheiluboikotit.

Grönlanti on noussut geopoliittisen kiistan polttopisteeseen. Trumpin hallinto haluaa vahvistaa asemansa arktisella alueella, mutta Euroopassa päätös nähdään uhkailuna ja painostuksena. EU:n johtajat korostavat, että Euroopan suvereniteetti ei ole kauppatavaraa – ja että liittolaisten välinen kunnioitus on välttämätöntä.

