Grok-pornoa X:ssä – EU selvittää: ”Kuvottavaa ja laitonta”

Grok-tekoälyllä tehty seksuaalinen sisältö X-palvelussa sisälsi myös alaikäisiä esittäviä kuvia.

EU:n komissio harkitsee toimia Elon Muskin omistamaa sosiaalisen median palvelua X:ää kohtaan. Palvelu joutui kohun kohteeksi, kun X-alustallakin toimivalla Grok-tekoälyllä tehtyä pehmopornoa alkoi tulvia alustalle. Osa kuvista esitti lapsia. Asiasta kertoo The Record.

Grok on Muskin omistaman Xai-yrityksen tekoälypalvelu.

Euroopan komission teknologia-asioiden edustaja Thomas Regnier kertoi maanantaina toimittajille, että komissio on ottanut asian vakavasti ja asiaa selvitetään myös EU:n tasolla.

– Olemme hyvin tietoisia siitä, että Grokin tekemää sisältöä X:lle voidaan tehdä myös ”maustetilassa”, joka näyttää seksuaalista sisältöä ja joissain tapauksissa kuvat esittävät lapsia. Tämä ei ole mausteista vaan laitonta ja kuvottavaa. Tälle ei ole Euroopassa tilaa, Regnier kertoi.

Musk on itse todennut, että Grokilla laittoman sisällön tuottaminen johtaa samoihin seurauksiin, kuin sellaisen jakaminen.

Amerikkalainen käsitys sananvapaudesta

Viime kuussa Euroopan komissio antoi X:lle myös 120 miljoonan euron sakon, palvelun rikottua Euroopan digitaalisten palveluiden säädöstä (DSA), jonka avulla pyritään suojaamaan netin käyttäjiä muun muassa huijauksilta ja vääristellyltä tiedolta.

X:n edustajat kuvailivat sakkoa poliittiseksi hiljentämiseksi ja hyökkäykseksi sananvapautta vastaan.

Muskin tukijat, mukaan lukien Yhdysvaltain varapresidentti JD Vance ovat kritisoineet EU:n säädöksiä ja väittävät niiden olevan ”hyökkäys amerikkalaisia yrityksiä vastaan”.

Regnier kertoi, että ”X on hyvin tietoinen siitä, että olemme hyvin vakavissamme DSA:n suhteen”.

– Eiköhän heille muistu mieleen sakko, jonka saivat meiltä joulukuussa, Regnier kertoi.

Grokilla tuotettu ”pehmoporno” on myös Ranskan syyttäjän tutkinnassa.