EU hyökkää edelleen Unkarin kimppuun, mutta pysyy hiljaa Puolan brutaalista vallankaappauksesta, sanoo unkarilainen europarlamentaarikko

Vaikka Puolassa on tapahtunut julkisen median haltuunotto ja opposition poliitikoiden pidätyksiä, seuraava Euroopan parlamentin täysistunto tulee olemaan jälleen keskustelu Unkarista, joka perustuu valheisiin ja panetteluun, sanoi unkarilainen europarlamentaarikko Tamás Deutsch esiintyessään poliittisessa keskusteluohjelmassa uutiskanava HírTV:llä.

Keskustelun aikana juontaja Zsolt Bayer ja politiikko keskustelivat brutaaleista toimista Puolan konservatiivista oppositiota kohtaan.

Deutsch korosti, että Strasbourgin täysistunnon lähes tusinassa ehdotuksessa toistetaan jälleen erilaisia vasemmistolaista panettelua Unkaria vastaan. Samaan aikaan Puolassa tapahtuvista asioista ei keskustella.

Kommentoidessaan Puolan konservatiivisen opposition kukistamista, Fideszin europarlamentaarikko sanoi, että Varsovassa on meneillään niin sanottu ”oikeusvaltion palauttaminen.”

”Tietysti tämä tarkoittaa sitä, että julkiset mediat on vallattu fyysisellä ja poliisiväkivallalla, että julkisen median toimintaa säätelevät lait on kumottu eikä niitä kunnioiteta, että uusi oikeudellinen järjestys on otettu käyttöön ilman lain muutoksia, että ihmisiä on irtisanottu aiemman hallituksen työllistäminä jäljellä olevan opposition tuhoamiseksi, mutta oikeusvaltio ’kukoistaa’ Varsovassa. (…) Euroopan parlamentti aikoo olla äänekäs Unkarista, ja he pitävät hiljaa Puolasta, anteeksi, mutta se on sanottava,” Deutsch sanoi.

Europarlamentaarikko sanoi, että sen sijaan, että Euroopan parlamentti keskustelisi Puolassa tapahtuvista valtavista tapahtumista, se keskustelee väitetystä ”Soros-yliopiston kieltämisestä Unkarissa.” Deutschin mukaan sitä ei kuitenkaan ole kielletty, ja itse asiassa Keski-Euroopan yliopisto (CEU) toimii tällä hetkellä Budapestin keskustassa.

”Tullaan keskustelemaan korruptiosta, mutta ei Eva Kailin skandaalista (…) mutta tietenkin jälleen Unkarista,” hän lisäsi. ”Katarina Barley, saksalainen sosiaalidemokraattinen poliitikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja, on ottanut vapauden sanoa, että unkarilaiset ja puolalaiset pitäisi nälkiinnyttää (…) Hänen raporttinsa sanoo suoraan, että riippumatta siitä, mitä Unkari on sopinut Euroopan komission kanssa, Unkarin ei pitäisi saada yhtään senttiä EU:n varoja ja että artikla 7 -menettelyt tulisi jopa aloittaa unkarilaisia vastaan.”

Europarlamentaarikko sanoi myös, että Bryssel ei pidä siitä, että Unkari ottaa rauhanomaisen kannan, mikä tarkoittaa, että se pysyy erityiskohteena Euroopan vasemmistolle, erityisesti nyt kun Puola on tiukasti Brysselin otteessa.

Lähde: Remix