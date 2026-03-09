EU iskee vegaaniruokiin: ”Pihvi” ja ”pekoni”-nimitykset kielletty – mutta mikä sallittiin?

Lihantuottajat juhlivat, kun EU kieltää kasvipohjaisilta tuotteilta ”pihvin” ja ”pekonin” kaltaiset harhaanjohtavat nimet.
Euroopan parlamentti on hyväksynyt kiistellyn päätöksen, joka kieltää kasvipohjaisilta tuotteilta perinteisiin liharuokiin viittaavat nimitykset — kuten ”pihvi” ja ”pekoni”. Vegaaniset ”burgerit” ja ”makkarat” saivat kuitenkin jatkaa elämäänsä, vaikka osa meppien riveistä olisi halunnut kieltää nekin.
Päätös on selkeä voitto Euroopan karjataloudelle, joka on jo pitkään varoittanut kasvipohjaisten ”lihakopioiden” hämäävän kuluttajia ja nakertavan perinteisen maatalouden asemaa. Ranskalainen viljelijä ja europarlamentaarikko Celine Imart, joka ajoi lakia eteenpäin, kuvaili ratkaisua ”kiistattomaksi onnistumiseksi”.
”Tämä tunnustaa karjankasvattajien työn arvon ja suojaa heidän tuotteitaan epäreilulta kilpailulta”, Imart totesi tyytyväisenä.
Lakipaketti koskee myös laboratoriossa kasvatettua niin kutsuttua solulihaa. Päätös syntyi kuukausien väännön jälkeen, ja sen hyödyllisyydestä kiisteltiin loppuun asti.
Saksalaiset kauppaketjut ja ympäristöjärjestöt vastatuulessa
Saksassa — Euroopan suurimmilla kasvipohjaisten tuotteiden markkinoilla — päätös otettiin vastaan happamin mielin. Kauppaketjut, ympäristöjärjestöt ja kuluttaja-aktivistit pitivät kieltoa ”turhana ja jopa harhaanjohtavana”.
Kuluttajajärjestö BEUC:n pääjohtaja Agustin Reyna tyrmäsi väitteen, että kasvipohjaiset ”lihanimet” sekoittaisivat ostajia:
”Ajatus siitä, että kuluttajat eivät ymmärtäisi ’vegaanisen pekonin’ olevan kasvipohjainen tuote, on silkkaa hölynpölyä. Ihmiset osaavat lukea pakkauksen”, Reyna pöyristeli.
Tästä huolimatta EU:n 27 jäsenmaata ja parlamentti päättivät edetä kiellon kanssa — tosin lievennetyssä muodossa, sillä osa nimikkeistä jätettiin rajoitusten ulkopuolelle.
Voi V mitä paskaa!