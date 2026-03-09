Eurooppa Politiikka Talous

EU iskee vegaaniruokiin: ”Pihvi” ja ”pekoni”-nimitykset kielletty – mutta mikä sallittiin?

9.3.2026 11:17
Kommentti
Nina Metsälä
376 Katselukertoja
Kuvituskuva: Pixabay, /CC0.

Lihantuottajat juhlivat, kun EU kieltää kasvipohjaisilta tuotteilta ”pihvin” ja ”pekonin” kaltaiset harhaanjohtavat nimet.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kiistellyn päätöksen, joka kieltää kasvipohjaisilta tuotteilta perinteisiin liharuokiin viittaavat nimitykset — kuten ”pihvi” ja ”pekoni”. Vegaaniset ”burgerit” ja ”makkarat” saivat kuitenkin jatkaa elämäänsä, vaikka osa meppien riveistä olisi halunnut kieltää nekin.

Päätös on selkeä voitto Euroopan karjataloudelle, joka on jo pitkään varoittanut kasvipohjaisten ”lihakopioiden” hämäävän kuluttajia ja nakertavan perinteisen maatalouden asemaa. Ranskalainen viljelijä ja europarlamentaarikko Celine Imart, joka ajoi lakia eteenpäin, kuvaili ratkaisua ”kiistattomaksi onnistumiseksi”.

”Tämä tunnustaa karjankasvattajien työn arvon ja suojaa heidän tuotteitaan epäreilulta kilpailulta”, Imart totesi tyytyväisenä.

Lakipaketti koskee myös laboratoriossa kasvatettua niin kutsuttua solulihaa. Päätös syntyi kuukausien väännön jälkeen, ja sen hyödyllisyydestä kiisteltiin loppuun asti.

Saksalaiset kauppaketjut ja ympäristöjärjestöt vastatuulessa

Saksassa — Euroopan suurimmilla kasvipohjaisten tuotteiden markkinoilla — päätös otettiin vastaan happamin mielin. Kauppaketjut, ympäristöjärjestöt ja kuluttaja-aktivistit pitivät kieltoa ”turhana ja jopa harhaanjohtavana”.

Kuluttajajärjestö BEUC:n pääjohtaja Agustin Reyna tyrmäsi väitteen, että kasvipohjaiset ”lihanimet” sekoittaisivat ostajia:

”Ajatus siitä, että kuluttajat eivät ymmärtäisi ’vegaanisen pekonin’ olevan kasvipohjainen tuote, on silkkaa hölynpölyä. Ihmiset osaavat lukea pakkauksen”, Reyna pöyristeli.

Tästä huolimatta EU:n 27 jäsenmaata ja parlamentti päättivät edetä kiellon kanssa — tosin lievennetyssä muodossa, sillä osa nimikkeistä jätettiin rajoitusten ulkopuolelle.

Lue lisää aiheesta:
EU:n ruokaturvallisuus vaarantuu: 62 tonnia brasilialaista hormonilihaa vyöryi Euroopan markkinoille
Unkari saattaa olla seuraava maa, joka kieltää synteettisen lihan
Saksalainen vasemmistopoliitikko puolustaa maahanmuuttajataustaisia supermarkettien ryöstäjiä: ”He ottavat vain sen, mihin heillä on oikeus!”
Ruotsalaiset tutkijat kasvattavat ilmastoystävällisiä lehmiä, jotka piereskelevät ja röyhtäilevät vähemmän
Tutkimus: Rasvainen juusto ja kerma suojaavat aivoja
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Kauko Aalto

Voi V mitä paskaa!

4
Tagit