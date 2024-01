Vuodettu EU:n neuvoston asiakirja paljasti suunnitelmat kaikkien tukien keskeyttämiseksi Unkarille – toimenpide, joka johtaisi Unkarin forintin arvon romahdukseen ja tuhoaisi ulkomaiset investointimahdollisuudet maassa.

Euroopan unioni harkitsee lisätuen pidättämistä aiheuttaakseen Unkarin valuutan romahduksen, jos pääministeri Viktor Orbán jatkaa Brysselin suunnitelmien vastustamista myöntää Ukrainalle 50 miljardin euron avustus EU:n budjetista.

Financial Times -lehdelle vuodetussa luottamuksellisessa asiakirjassa paljastetaan Brysselin aikomus kiristää Orbánia, EU:n näkyvintä vastustajaa, jonka mukaan kaiken tulevan taloudellisen avun Ukrainalle tulisi löytyä ilman, että EU:n toimeenpano vaatii lisääntyneitä budjettiosuuksia jäsenvaltioilta.

Englannin laajalevikkisimmän sanomalehden mukaan asiakirjassa, jonka on laatinut EU:n neuvoston sisällä työskentelevä virkamies, todetaan, että jos Unkari ei noudata Euroopan enemmistön linjaa rahoittaa Kiovaa EU:n budjetin kautta, kansalliset johtajat vaativat kaikkien EU:n tukien keskeyttämistä Budapestille Orbánin ”epärakentavan käytöksen” vuoksi.

”Rahoitusmarkkinat ja eurooppalaiset sekä kansainväliset yritykset saattavat olla vähemmän kiinnostuneita sijoittamaan Unkariin”, lukee asiakirjassa, tunnustaen, että tällainen toimi ”voisi nopeasti laukaista julkisen alijäämän rahoituskustannusten lisääntymisen ja valuutan arvon laskun.”

Euroopan unioni on jatkuvasti kiristänyt jäsenvaltioitaan noudattamaan Brysselin linjaa, mikä on selvä todiste siitä, että EU vie kansallisvaltioiden itsenäisen päätäntävallan. Vaikka EU:n tukien saamiseen on aiemmin asetettu virallisia ehtoja, tarkoituksellinen pyrkimys aiheuttaa taloudellinen romahdus jäsenvaltiossa, joka kieltäytyy noudattamasta erillistä politiikkaehdotusta, on ennennäkemätöntä.

Asiakirjassa korostetaan jopa EU-virkamiesten uskovan, että Unkarin taloudessa on hyödynnettäviä heikkouksia, kuten ”erittäin korkea julkinen alijäämä”, heikko valuutta ja ”erittäin korkea inflaatio”.

Vastauksena uutisiin Unkarin Euroopan unionin asioiden ministeri János Bóka vakuutti, että hänen maansa ei taivu kiristykseen.

”Tämä vain vahvistaa sitä, mitä Unkarin hallitus on sanonut jo pitkään: EU:n varojen käyttöönottoa käytetään poliittiseen kiristykseen Brysselin toimesta”, Bóka kirjoitti X:ssä.

”Unkari ei liitä Ukrainan tukemista ja pääsyä EU:n varoihin yhteen ja torjuu muiden toimijoiden tekemät yritykset tehdä niin.”

”Unkari on ollut ja tulee jatkossakin osallistumaan rakentavasti neuvotteluihin, mutta ei taivu kiristykseen”, hän lisäsi.

Koskovics Zoltán, geopoliittinen analyytikko Budapestissa sijaitsevasta Fundamental Rights -keskuksesta, sanoi suunnitelman olevan todiste siitä, että ”todella hullut hallitsevat Brysselissä”.

