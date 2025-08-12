EU käyttää satoja miljoonia euroja vastustajien hiljentämiseen

Aiemmin tänä kesänä konservatiivinen aivoriihi MCC Brussels julkaisi raportin, jossa osoitettiin huolestuttava suuntaus veronmaksajien rahoittamasta niin sanottua vihapuhetta ja disinformaatiota koskevasta ”tutkimuksesta”. EU käyttää valtavia rahasummia julkisen keskustelun kulun hallintaan ja toisinajattelijoiden tukahduttamiseen.

Raportin ”Manufacturing Misinformation: The EU-Funded Propaganda War Against Free Speech” (”Misinformaation tuottaminen: EU:n rahoittama propagandasota sananvapautta vastaan”) on laatinut tohtori Norman Lewis, brittiläinen digitaalisen viestinnän sääntelyn asiantuntija, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus.

Aiheesta tekemänsä tutkimuksen aikana Lewis löysi 349 Euroopan komission lähinnä Horisontti-tutkimusohjelman kautta rahoittamaa hanketta, joissa keskitytään vihapuheen ja disinformaation torjuntaan. Tästä aiheutuu 649 miljoonan euron kustannukset – 31 prosenttia enemmän kuin mitä Bryssel käyttää rajat ylittävään syöpätutkimukseen.

”Veronmaksajien rahoja on tarkoituksellisesti käytetty valtavan määrän orwellilaisen disinformaatiokompleksin rahoittamiseen julkisen keskustelun kielen sanelemiseksi ja valvomiseksi”, aivoriihi kirjoittaa European Conservative-lehden julkaisemassa lehdistötiedotteessa.

”Useat konkreettiset esimerkit osoittavat, että kyseessä ei ole vastuullisen hallituksen hyväntahtoinen teko, vaan järjestelmällinen hyökkäys sananvapautta vastaan Euroopassa, joka hiljentää avoimen keskustelun ja suosii Brysselin agendaa”, se toteaa.

Vallitsevan tilanteen suojeleminen

Lewis yksilöi myös luettelon tarkoituksellisesti moniselitteisistä ja kaunistelevista termeistä, jotka usein liittyvät tällaisiin hankkeisiin ja joiden tarkoituksena on rakentaa keinotekoinen ideologinen kehys. Tavoitteena on hallita poliittista viestintää ja heikentää vastustajien asemaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda ”moraalinen paniikki”, joka oikeuttaa laajamittaiset sensuurivälineet, kuten Digital Services Act (DSA) ja Democracy Shield (EDS).

”Ei ole kyse totuuden tai uuden tiedon tavoittelusta, vaan vain elitistisen byrokraattisen narratiivin noudattamisesta, jonka tarkoituksena on suojella vallitsevaa tilannetta”, Lewis sanoo.

Ehkä huolestuttavinta raportissa on se, että moniin tunnistettuihin hankkeisiin liittyy kehittyneiden tekoälyjärjestelmien kehittäminen. Niiden tehtävänä on paitsi valvoa ja sensuroida ei-toivottua sisältöä reaaliajassa myös vaikuttaa käyttäjien käyttäytymiseen ”kouluttamalla” nuoria verkossa itsenäisiksi ”agenteiksi” tai ”sananvapauspoliiseiksi” EU:n narratiivia varten.

