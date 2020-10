EU-komissio haluaa laajentaa perhekäsitettä pakolaisten perheenyhdistämisissä – tulossa ”melkoinen isku”

Euroopan komissio aikoo laajentaa perheenyhdistämisen kriteerit kattamaan vanhempien ja lasten lisäksi myös sisarukset sekä turvapaikkamatkan aikana kauttakulkumaissa muodostetut perheet.

EU-komission vastikään esitelty pakolliseen solidaarisuuteen perustuva turvapaikka- ja maahanmuuttopaketti sisältää useita arveluttavia yksityiskohtia, joita ei ole selkeästi tuotu julkisuuteen. Yksi tällainen yksityiskohta on piilotetut turvapaikanhakijakiintiöt.

EU-jäsenmaa voi vaikuttaa siihen, kuinka se kontribuoi turvapaikanhakijoiden hallinnointiin. Yhtenä vaihtoehtona jäsenmaa voi valita auttavansa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksissa. Korostamatta on kuitenkin jäänyt se, että jos palautus ei onnistu kahdeksan kuukauden kuluessa (neljä kuukautta kriisin aikana), palautuksesta vastuussa oleva jäsenmaa on velvoitettu ottamaan turvapaikanhakijan alueelleen.

Toinen selkeästi esille nostamatta jäänyt merkittävä yksityiskohta EU-komission turvapaikka- ja maahanmuuttopaketissa on perheenyhdistämisiin liittyvä ”perheenjäsenen” laajempi määrittely.

EU-komission mukaan perheenjäsenen määritelmää koskevien muutosten tarkoituksena on vahvistaa oikeutta perheenyhdistämiseen ”ottamalla huomioon monien perheiden nykytilanne”.

Perhekriteerien laajentamista sovellettaisiin nykyisin laittomana pidettyyn liikkumiseen rajojen yli silloin, kun tarkoituksena on perheenyhdistäminen. Tähän saakka ainoastaan puolisot ja lapset on saatettu yhteen, mutta jatkossa EU-maa olisi velvoitettu ottamaan vastaan myös henkilöt, joilla on sisaruksia pakolaisina EU-maassa.

Ainakin Saksassa on havaittu perhekriteerien laajentamisen aiheuttamaan uhkaan.

CDU:n maahanmuuttoasiantuntija Thorsten Frei varoitti äskettäin, että koska Saksassa on jaeltu 800 000 suojelustatusta, tästä tulisi maalle melkoinen isku. Lukua ei ainakaan vähennä se, että Saksa on ilmoittanut hakevansa tuhansia alaikäisiksi itsensä ilmoittaneita henkilöitä lisää Kreikasta.

EU-komission ehdotus yhteiseksi maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikaksi tulee vielä saada hyväksyntä Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa, joten sen sisältö saattaa vielä muuttua suuntaan tai toiseen.

