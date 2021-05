Belgialainen parlamentaarikko: EU-komissio vaatii eläkeiän nostamista 70 vuoteen

Belgian parlamentin jäsenen Marc Botengan mukaan Euroopan komission raportissa ehdotetaan eläkeiän nostamista 70 vuoteen.

Portossa 7. ja 8. toukokuuta järjestetty Euroopan sosiaalinen huippukokous ei tyydyttänyt kaikkia poliittisia toimijoita.

– Meillä on sosiaalinen huippukokous, ja meitä pyydetään lähes juhlimaan sitä, että meillä on sosiaalinen huippukokous, ja siksi puhumme sosiaalisista kysymyksistä. Mutta kehotan kaikkia lukemaan huippukokouksen julistuksen, se on tyhjä! Belgian parlamentin jäsen Marc Botenga (Euroopan yhdistynyt vasemmisto) tuomitsi.

Sitten Botenga paljasti, että Euroopan komissio aikoo tuhota Euroopan yhteiskuntien sosiaalisia saavutuksia: raportissaan komissio ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen.

EU-jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikan koordinointijärjestelmää käytetään ”tiettyjen sosiaalisten etujen, kuten esimerkiksi eläkejärjestelmän, tuhoamiseen, ja meille kerrotaan, että täytyy työskennellä pidempään”, sanoi Botenga.

Lähde Public Senat.