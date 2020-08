EU-komissio valmistelee maahanmuuttosopimusta – ”Euroopan portit avataan koko maailmalle”

EU-komissio työstää EU-maahanmuuttosopimusta, joka tarjoaa ”kattavan, kestävän ja kriisisietoisen kehyksen turvapaikkahakemusten käsittelylle ja EU:hun suuntautuvalle maahanmuutolle”. Näin kerrotaan hankkeen ”tiekartassa”. Sopimus tulee kattamaan ”koko maahanmuuttoreitin lähtömaasta transit-valtioiden kautta aina tulomaahan EU:ssa”.

Uudet säännöt tulevat niveltymään EU-komission vuodesta 2015 lähtien tekemään työhön raja- ja maahanmuuttopoliittisissa asioissa. Samalla sen on tarkoitus toimia kannustimena ”uudelle asioiden tilalle ja asenteelle”, kertoo Junge Freiheit.

Vuosien 2015-16 maahanmuuttokriisin pohjalta EU-komissio ajaa yhteistä EU-turvapaikkajärjestelmää. Noista ajoista lähtien jäsenvaltioiden kanssa käydyissä jatkuvissa neuvotteluissa saavutetuista eräistä edistysaskelista huolimatta ei silti ole vielä saatu aikaan kestävää ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävää EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää. Uuden sopimuksen myötä aiotaan koordinoida myös rajavalvontaa.

Osa säännöstöstä on laillisen maahanmuuton väyliä koskeva uusi järjestelmä, joka pyrkii parempaan yhteistyöhön lähtömaiden kanssa. Maahanmuuttosopimus kattaa myös karkotukset, sillä samalla tullaan myös määrittämään miten toimia ilman turvapaikkaperusteita olevien maahanmuuttajien kanssa, jotka tullaan lähettämään takaisin kotimaihinsa.

Uusi sopimus on EU-komission mukaan välttämätön, koska yksikään valtio ei kykene selviämään yksin laittomasta maahanmuutosta. Mikään EU-maa ei myöskään kykene yksinään selviämään sekundaarimaahanmuutosta.

Kansallismielinen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) tyrmää EU:n hankkeet.

– Agenda on selvä. Maahanmuuttoreiteistä tehdään helpompia, perustetaan ihmissalakuljetuksen sukkulointipalvelut ja Euroopan portit avataan koko maailmalle. He haluavat muuttaa EU:iin suuntautuvasta laittomasta maahanmuutosta yhä suuremman osan lailliseksi. Näin he saavat lopetettua Euroopan ja pääsevät siitä eroon! MEP Bernhard Zimniok varoittaa.

30. heinäkuuta ja 27. elokuuta välisenä aikana EU-komissio antoi jäsenmaiden kansalaisille mahdollisuuden esittää kotisivullaan näkemyksiä sopimuksesta. Monessa noin 900 kommentista kritisoidaan EU-komission toimia ja esitetään hankkeen hylkäämistä.

Vuoden 2018 lopulla 164 YK:n jäsenvaltiota hyväksyi YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksen. Myös Saksa teki näin. USA, Unkari, Puola, Israel ja Tšekki eivät kannattaneet sitä, sillä he pelkäävät sopimuksen vaarantavan maansa suvereniteetin.