EU-komission varapuheenjohtaja hyökkäsi Unkaria vastaan – pääministeri Orbán ja oikeusministeri Varga vaativat välitöntä eroa

– Sanoisin, että hän rakentelee sairasta demokratiaa, tsekkipoliitikko Jourová jatkoi.

Unkarin pääministeriltä ja oikeusministeriltä liberaalin Jourovan kommentointi ei jäänyt huomaamatta.

Pääministeri Viktor Orbán laati kirjelmän EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, missä hän valittaa Jourovná käytöksestä. Orbánin mukaan Jourován lausunnot ovat loukkaus Unkaria ja sen kansaa kohtaan. Jos Jourová ei eroa, Unkari sanoo irti poliittiset suhteet EU-komisison varapuheenjohtajan kanssa.

Orbán jatkoi, että EU-komission varapuheenjohtaja on käyttänyt loukkaavia ilmaisuja kun tämä on kutsunut Unkaria julkisesti sairaaksi demokratiaksi antaen ymmärtää, että maassa ei saa muodostaa itse mielipidettään. Jourová loukkaa lausunnoillaan Lissabonin sopimusta, jonka mukaan komission tulee olla neutraali ja puolueeton.

– Ne jotka loukkaavat sopimusta, eivät kykene suojaamaan lain toteutumista ja eurooppalaisia arvoja, Orbán muistutti.

Myös Unkarin oikeusministeri Judit Varga vaati liberaalipoliitikon eroa korkeasta EU-virastaan.

– Yhdenkään demokraattisen instituution ei tule sietää johtajaa, joka käyttää sellaisia loukkauksia kuin hän [Jourová], Varga twiittasi ja jatkoi, että ”Unkarin luonnehtiminen sairaaksi demokratiaksi nöyryyttää Unkarin kansaa, on vastoin eurooppalaisia arvoja ja luo häpeän verhon EU-komission ylle.

@VeraJourova has to resign! No democratic institution should tolerate a leader who uses such insults as she did in her Spiegel interview. Defining Hungary as a sick democracy humiliates Hungarian people, contradicts European values and brings shame upon the @EU_Commission!

— Judit Varga (@JuditVarga_EU) September 28, 2020