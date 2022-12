EU kutsuu Elon Muskin julkiseen kuulemistilaisuuteen Twitter-politiikasta ja uhkaa verkostopalvelun kieltämisellä

EU uhkaa kieltää Twitterin, jos se ei toteuta sensuuria tukevaa politiikkaa.

Euroopan parlamentti on kutsunut sosiaalisen verkostopalvelu Twitterin uuden omistajan Elon Muskin osallistumaan alustaa koskevaan julkiseen kuulemistilaisuuteen. Kutsu tuli sen jälkeen, kun EU:n avainhenkilöt varoittivat, että Twitter voidaan kieltää, jos se ei toteuta laajoja sensuurikäytäntöjä.

Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan maanantaina päivätyn kutsukirjeen mukaan EU:n toimielin haluaa käydä ”suoraa näkemystenvaihtoa” miljardöörin kanssa, puhemiehen tiedottaja tiedotti.

”Twitteristä ei saa tahattomasti tulla vihapuheen, vaaleihin sekaantumisen ja väärän tiedon välinettä”, kirjeessä sanotaan.

Musk osti sosiaalisen median jättiläisen lokakuun lopussa, ja siitä lähtien Euroopan unioni on toistuvasti kehottanut häntä vahvistamaan suojakeinonsa ”löyhästi määriteltyjä termejä, kuten vihapuhetta, väärää tietoa ja muuta niin sanottua haitallista sisältöä vastaan”, jotta hän ei rikkoisi EU:n lakeja.

EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi maanantaina Twitter-viestissään, että ”alustat eivät voi jatkuvasti tehdä käänteentekeviä linjauksia”, sillä digitaalisia palveluja koskevassa EU:n lainsäädännössä on selkeät säännöt.

Platforms can’t keep flip-flopping on policies. The #DSA sets clear rules — now we have a clear implementation #date too. I’ve instructed 🇪🇺 Commission teams to enforce DSA no later than: 1 September 2023 Strongly encouraging platforms to fully comply even sooner.#BeReady — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 19, 2022

Hän lisäsi, että lakia on sovellettava viimeistään ensi vuoden syyskuun 1. päivään mennessä, ja pyysi unkarilaisen Mandiner-uutistoimiston raportin mukaan palveluntarjoajia tekemään kaikkensa noudattaakseen lakia täysimääräisesti ennen määräaikaa.

Breton viittaa EU:n digitaalisia palveluja koskevaan lakiin, jonka yhtenä peruselementtinä on tarkoitus säännellä ja rajoittaa verkkopuheita ”vihapuheen torjunnan” varjolla. DSA (The Digital Services Act) tarjoaa EU:lle laajat valtuudet sensuroida poliittisia toisinajattelijoita ja poliittista puhetta, jonka se katsoo uhkaavan vasemmistoliberaalin vallanpitäjän valtaa.

Kuten Remix News on aiemmin raportoinut, on epäselvää, mikä on ”vihapuhetta” tai ”disinformaatiota” tai kuka päättää näistä nimityksistä. Usein näistä asioista päättävät ”faktantarkistajat” ovat kuitenkin ideologisesti linjassa vasemmiston kanssa. Esimerkiksi valtaosa Keski- ja Itä-Euroopassa Facebookille työskentelevistä faktantarkistajista on miljardööri-oligarkki George Sorosin rahoittamia, ja hänen rahojaan on virrannut lähes kaikkien merkittävien vasemmistoliberaalien kansalaisjärjestöjen ja länsimaiden valtaapitävien tahojen kautta. Tämä tarkoittaa, että massamaahanmuuttoa ja sananvapauden rajoittamista vastustavat tai perinteisten perhearvojen kannattajat voivat joutua ”vihapuheen” toimittajiksi ja joutua sakkojen tai sensuurin kohteeksi DSA:n nojalla.

Twitter sulki tilit useilta tunnetuilta toimittajilta, jotka olivat hiljattain kirjoittaneet Muskin lentosijainnista ja yhtiön tilanteesta sen jälkeen, kun yhtiö oli ostanut Twitterin. Arvoista, avoimuudesta ja oikeusvaltion periaatteista vastaava EU-komissaari Vera Jourová varoitti omistajaa viime perjantaina sanomalla, että EU:n digitaalisia palveluita koskeva lainsäädäntö edellyttää tiedotusvälineiden vapauden ja perusoikeuksien ”kunnioittamista”.

Varoitus tuli sen jälkeen, kun Twitter sensuroi konservatiiveja vuosien ajan ilman, että EU:n vasemmistoliberaaliblokki olisi vastustanut sitä lainkaan. Esimerkkinä mainittakoon Twitterin päätös sulkea New York Post -lehden tili, koska se oli julkaissut Hunter Bidenin kannettavaa tietokonetta koskevan jutun, jota pidettiin suurena hyökkäyksenä lehdistönvapautta vastaan, ja Euroopan parlamentti vaikeni asiasta.

Lähde: Remix