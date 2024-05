EU-maat valmiita karkottamaan ukrainalaisia miehiä Ukrainaan

Useat EU-maat, kuten Puola, Liettua ja Saksa, valmistelevat tai harkitsevat asepalvelusiässä olevien, sotaa paenneiden ukrainalaisten miesten karkottamista takaisin Ukrainaan.

Taustalla on se, että Ukrainan armeija tarvitsee kipeästi paitsi aseita myös sotilaita rintamalle lähetettäväksi. On puhuttu, että jopa puoli miljoonaa uutta sotilasta on saatava liikkeelle Venäjän meneillään olevan hyökkäyksen torjumiseksi.

Suuri osa maan väestöstä, yli 10 miljoonaa, on kuitenkin paennut maasta. Tämä tarkoittaa, että suuri osa mobilisointipohjasta puuttuu myös.

Puola, Liettua ja Saksa

Kaksi viikkoa sitten Ukrainan hallitus peruutti kaikki konsulipalvelut maasta lähteneille ukrainalaisille sotilasikäisille miehille. Säännöt koskevat myös ukrainalaisia, jotka ovat asuneet ja työskennelleet ulkomailla jo vuosia – jo kauan ennen Venäjän hyökkäystä.

Uusien sääntöjen tarkoituksena on vaikeuttaa ukrainalaismiesten mahdollisuuksia välttää asepalvelus kotimaassa.

Passin ja muiden konsulipalvelujen peruuttaminen ei kuitenkaan todennäköisesti johda siihen, että ukrainalaiset palaisivat vapaaehtoisesti kotimaahansa ja joutuisivat ”lihamyllyyn”, kuten rintamaa kutsutaan. Useat EU-maat haluavat kuitenkin nyt auttaa tässä asiassa.

”Olemme jo pitkään ehdottaneet, että voisimme auttaa Ukrainan puolta varmistamaan, että asevelvolliset menevät Ukrainaan”, Puolan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sanoi kaksi viikkoa sitten.

Liettuan hallitus sanoo nyt, että se on myös valmis auttamaan.

Puola ja Liettua eivät ole ainoita, jotka lupaavat Ukrainalle apua EU:ssa piilottelevien ukrainalaismiesten jäljittämisessä. Myös Saksan Hessenin osavaltion sisäministeri Roman Poseck kannattaa ajatusta.

Poseckin ehdotus on, että Saksan viranomaiset kieltäytyvät jatkamasta oleskelulupia ukrainalaisille, joilla ei ole voimassa olevaa passia. Tämä voisi pakottaa heidät palaamaan Ukrainaan, josta he eivät saisi poistua.

”Tämä tarkoittaa sitä, että olemme mukana varmistamassa, että Ukraina voi käyttää sotimiseen ulkomaille paenneita miehiä”, hän sanoi ARD:lle sunnuntaina.

54-vuotias CDU-poliitikko torjuu ne, joiden mielestä olisi kansainvälisen oikeuden vastaista karkottaa joku aseelliseen konfliktiin.

”Ukraina ei ole epäoikeudenmukainen valtio”, Poseck sanoo.

Lähde: Samnytt

