EU-maat valmistautuvat lähettämään tuhansia laittomia siirtolaisia takaisin Puolaan, jossa he voivat saada kansalaisuuden jo vuoden kuluttua

Puolalla on iso ongelma. Maa on jo pitkään vastustanut laitonta maahanmuuttoa tai siirtolaiskiintiöitä, mutta joutuu lähitulevaisuudessa ottamaan vastaan mahdollisesti tuhansia laittomia siirtolaisia, jotka voivat saada Puolan kansalaisuuden jo vuoden kuluttua.

Ongelma liittyy Valko-Venäjän päätökseen sallia tuhansien siirtolaisten siirtyminen Puolan alueelle viime vuosina, mitä Puola on kuvannut eräänlaiseksi ”hybridisodankäynniksi”. Vaikka nämä siirtolaiset käyttivät Puolaa useimmiten kauttakulkumaana, Puola on edelleen ensimmäinen EU-maa, johon he astuvat Euroopan unionin sisällä. Tämä tarkoittaa, että kaikilla EU-mailla on oikeus lähettää kyseiset siirtolaiset takaisin Puolaan.

EU-maat ovat jo siirtäneet Puolaan 353 ulkomaalaista neljän viime kuukauden aikana, mukaan lukien 76 ulkomaalaista, jotka ylittivät laittomasti Puolan ja Valko-Venäjän välisen rajan. Suurin osa heistä, eli 229 on lähetetty takaisin Saksasta, 27 Norjasta ja 25 Ruotsista. Seitsemänkymmentä Puolan ja Valko-Venäjän rajan laittomasti ylittänyttä siirtolaista on tullut takaisin Saksasta ja kuusi Ranskasta.

Puolan on pakko ottaa siirtolaiset vastaan Euroopan parlamentin vuonna 2013 antaman niin sanotun Dublin III -asetuksen vuoksi. Asetuksen mukaan, kun on todistettu, että henkilö on tullut EU:n jäsenvaltioon laittomasti kolmannesta maasta, EU:n jäsenmaa on vastuussa henkilön kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

Maahanmuuttaja lähetetään takaisin myös silloin, jos hän on jättänyt hakemuksen yhdessä EU-maassa ja lähtenyt sitten toiseen maahan odottamatta päätöstä. Näin käy monille ihmisille, jotka tulevat laittomasti Puolaan ja hakevat turvapaikkaa väittäen, että heidän oli pakko paeta kotimaastaan.

Kymmenestä satunnaisesti valitusta tapauksesta, jotka koskivat Saksasta Puolaan lähetettyjä ulkomaalaisia, yhdeksän heistä jätti turvapaikkahakemuksen tai ilmoitti haluavansa jatkaa aiempaa menettelyä. Kaksi heistä sai suojelua, kaksi tapausta on vireillä, ja viisi pakeni jälleen.

Valko-Venäjän vastaisella rajalla siirtolaiskriisistä kärsineelle Puolalle tämä tarkoittaa sitä, että se ottaa jälleen vastaan tuhansia siirtolaisia.

Ukrainan sodan ja sieltä tulleen pakolaisaallon vuoksi Puolan hallitus pyysi, että maahanmuuttajien palauttaminen keskeytettäisiin väliaikaisesti heinäkuun loppuun asti. Tämän jälkeen Puola on velvollinen ottamaan vastaan ”omat siirtolaisensa”.

”Suurin osa näistä siirtolaisista on Irakin ja Afganistanin kansalaisia”, sanoo rajavartiolaitoksen esikunnan tiedottaja Anna Michalska.

Maahanmuuttajien saapuminen on suuri logistinen ongelma myös siksi, että viranomaisten on aloitettava hallinnolliset työt heidän majoittamisekseen. Lisäksi Puolan on katettava siirtolaisten ylläpitokustannukset sekä heidän päivärahansa ja sairausvakuutuksensa.

”Puolan sijainti ja pitkä EU:n ulkoraja, tarkoittaa sitä, että ulkomaalaiset ylittävät rajamme, vaikka he eivät aio jäädä tänne”, Michalska sanoi ja lisäsi, että ”jos siirtolaiset onnistuvat pääsemään Länsi-Euroopan maihin, heidät lähetetään lopulta takaisin Puolaan.”

Puolassa maahanmuuttajat saavat taloudellista tukea, jonka ansiosta he voivat saada täydet asumiskustannukset. Jo vuoden kuluttua maahanmuuttajat voivat saada Puolan kansalaisuuden.

Lähde: Remix