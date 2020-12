EU maksaa Turkille viimeisen erän 6 miljardin siirtolaissopimuksesta

Maaliskuussa 2016 EU tarjosi Turkille rahaa osana pakettia, jolla estettäisiin laittomien siirtolaisten pääsy maitse ja meritse Kreikkaan.

Nyt EU-komissio on allekirjoittanut 6 miljardin euron paketin kahdeksan viimeistä sopimusta. Allekirjoitettujen sopimusten arvo on 780 miljoonaa euroa ja niiden tavoitteena on auttaa muun muassa siirtolaisten terveydenhuollossa, koulutuksessa sekä työllistämisessä.

– Tämä on tavaton saavutus. Haluan ylistää Turkin viranomaisia yhteistyöstä tässä yhteishankkeessa, erityisesti terveydenhuollon ja koulutuksen saralla. Euroopan unioni seisoo edelleen pakolaisten ja niitä vastaanottavien yhteisöjen rinnalla, EU:n laajentumiskomissaari Olivér Várhelyi sanoi.

Tähän mennessä EU:n 6 miljardin tuesta on hyötynyt noin 1,7 miljoonaa siirtolaista Turkissa, jossa oleilee tällä hetkellä noin 4 miljoonaa siirtolaista.

Vastoin EU:n kanssa solmimaansa sopimusta Turkki on antanut laittomien siirtolaisten tihkua Euroopan unioniin. Vastikään Kreikka syytti Turkkia somalien avustamisesta laittomassa maahanmuutossa EU:n alueelle. Kreikan mukaan somalit saapuvat laillisesti Turkkiin, missä heitä käytetään Eurooppaan suuntautuvaan ihmissalakuljetukseen.

Keväällä 2020 Kreikan rajavalvontaviranomaisten ja siirtolaisten sekä Turkin poliisin välillä nähtiin rajuja yhteenottoja, kun Turkki yritti aggressiivisesti auttaa laittomia siirtolaisia tunkeutumaan EU:n alueelle Kreikassa.

Kreikan rajapoliisi ja armeija torjuivat siirtolaisten rynnäkköjä kyynelkaasulla samalla kun Turkin rajapoliisi ampui kyynelkaasua Kreikan puolelle mutta myös esti kyynelkaasun avulla siirtolaisia palaamasta Turkin puolelle. Turkin joukot myös auttoivat laittomia siirtolaisia repimään rajalla olevia aitoja.

