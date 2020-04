EU-oikeus: Keski-Euroopan maat rikkoivat EU-lakeja kieltäytyessään ottamasta vastaan niille osoitettuja siirtolaisia

Keski-Euroopan maat Puola, Tšekki ja Unkari eivät syyskuussa 2015 hyväksyneet EU:n sisäministerien suunnitelmaa, jonka mukaan Italiaan ja Kreikkaan saapuneita kolmansien maiden siirtolaisia olisi jaettu kaikkiin Euroopan unionin maihin.

Yli miljoona siirtolaista rynnisti vuonna 2015 EU:n alueelle, ja siirtolaisista noin 160 000 oli tarkoitus jakaa EU:n jäsenmaihin. Kun Puola, Unkari ja Tšekki eivät hyväksyneet sopimusta, lopulliseksi määräksi jäi noin 40 000 siirtolaista.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan maat olivat kieltäytyessään jättäneet täyttämättä EU-lakien mukaiset velvoitteensa, kertoo DW.

Syytettynä olleet maat perustelivat kantaansa sillä, että kolmansien maiden siirtolaisten pakollinen vastaanottaminen vaarantaisi maiden omat kulttuurit ja maiden sisäisen turvallisuuden.

Sakkoja maat eivät nyt saaneet, mutta Euroopan komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen uudelleen, jos Puola, Tšekki ja Unkari eivät ”jatkossa hoida velvoitteitaan”.

Unkarin oikeusministeri Judit Varga kritisoi päätöstä tuoreeltaan.

– Historia osoitti meidän olleen oikeassa, ja silti Unkari vietiin oikeuteen. Erityisen järkyttävää tämä on siinä mielessä, että lähes yksikään jäsenmaista ei ole toteuttanut vuoden 2015 päätöstä.

Varga jatkoi, että toisin kuin EU-oikeus päätti, siirtolaisten vastaanoton suhteen ei jatkossa enää velvoitteita ole, koska uutta siirtolaisten uudelleenjakelua koskevaa sopimusta ei ole saatu aikaan.

– Mahtaa tuntua yksinäiseltä satulassa nyt, kun hevonen on kuollut, Varga twiittasi.

