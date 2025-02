EU on hyväksynyt hyönteisten käytön leivässä

EU-komissio on nyt hyväksynyt elintarvikkeiden rikastamisen uudella ainesosalla: jauhetuilla jauhopukin toukilla. Kuivattuja hyönteisiä käsitellään UV-valolla. Käsittelymenetelmän sanotaan muistuttavan samankaltaista tapaa, miten aurinko auttaa ihmisen kehoa tuottamaan D-vitamiinia.

Hyväksyntä on osa EU:n aloitetta tuoda markkinoille lisää ”kestäviä” proteiinilähteitä ja tarkoittaa, että jopa 4 prosenttia jauhopukkien toukkajauhetta saa sekoittaa tuotteisiin kuten leipä, juusto, pasta ja hillo. Asetus tulee voimaan 10. helmikuuta.

Päätös tulee sen jälkeen, kun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut hyväksyntänsä. Virasto arvioi, että jauhetta on turvallista kuluttaa hyväksytyissä määrissä, mutta totesi samalla, että UV-käsittely, vaikka se lisää D3-vitamiinin määrää, ei se merkittävästi vaikuta päivittäiseen saantiin.

Samaan aikaan EFSA varoittaa, että jotkut ihmiset, erityisesti ne, jotka ovat allergisia äyriäisille tai pölypunkille, voivat reagoida kielteisesti jauhopukkien toukkien proteiineihin. Lisätutkimuksia tarvitaan alalla, viranomaisten mukaan.

Kuluttajien informoimiseksi EU on päättänyt, että jauhopukkitoukkajauhetta sisältävien pakkausten on oltava selvästi merkittyjä tekstillä ”sisältää UV-käsittelyllä tuotettua D-vitamiinia” sekä ilmoitettava D-vitamiinin määrä ravintoarvotiedoissa. Lisäksi ainesosaluettelossa on selvästi ilmoitettava, että tuote sisältää hyönteisperäisiä ainesosia, erityisesti allergikoiden huomioon ottamiseksi.

”Ilmastoystävällinen” vaihtoehto

EU:n päätös on linjassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kanssa, joka puolustaa hyönteisten käyttöä ”kestäväksi” proteiinilähteeksi. Verrattuna perinteiseen karjankasvatukseen vaativaan lihantuotantoon väitetään hyönteisten kasvattamisen olevan ”ilmastoystävällisempää”, koska se vie vähemmän maata ja vettä ja tuottaa vähemmän kasvihuonekaasuja.

Myös Maailman talousfoorumi (WEF) on viime vuosina kannattanut hyönteisten käyttöä lihan sijasta ihmisten ruokavaliossa. Vuonna 2021 Maailman talousfoorumi kuvasi hyönteisten kasvatusta ”vihreäksi ratkaisuksi” globaalille elintarvikekriisille ja korosti, että hyönteiset voivat myötävaikuttaa sekä proteiinin saantiin että lannoitteiden tuotantoon.

Jauhopukkien toukkajauheen hyväksyminen on yksi EU:n päätöksistä laillistaa hyönteiset elintarvikkeissa. Aiemmin EU on hyväksynyt muun muassa idänkulkusirkat ja kotisirkat eri muodoissa, mukaan lukien pakastettuna, kuivattuna ja jauhettuna.

Lähde: Fria Tider

