EU raivoissaan puolalaisille äänestäjille: Saksalaismeppi uhkaa jäädyttää EU:n rahoituksen, jos Puolan vastavalittu presidentti estää ”uudistukset”

Saksalainen Euroopan parlamentin jäsen Moritz Körner reagoi Puolan valitsemaan konservatiiviseen presidenttiin Karol Nawrockiin uhkaamalla maata EU-varojen jäädyttämisellä, jos uusi presidentti vetoaa lakiesityksiin, joilla pyritään palauttamaan oikeusvaltio.

Saksalainen poliitikko kirjoitti X:ssä, että ”Puolan parlamenttivaalien jälkeen saama luottamus on käytetty loppuun”.

”Puolan oikeusvaltion ongelmien ratkaisemisen armonaika on päättynyt. Puolan hallituksen on nyt hyväksyttävä kaikki lait, jotka palauttavat oikeusvaltion Puolaan. Jos vastavalittu presidentti boikotoi tarvittavia oikeusvaltion uudistuksia veto-oikeudellaan, EU:n on jälleen jäädytettävä Puolalle osoitetut varat. Ursula von der Leyenin on tehtävä selväksi, että jos puolalaiset haluavat jatkaa boikottipolitiikkaa, heitä kohtaa jatkuvat sanktiot. Presidentti on siis syyllinen”, kirjoitti Euroopan parlamentin jäsen.

Viesti herätti raivoa koko Puolassa. Puolalainen kansanedustaja Konrad Berkowicz vastasi X:ssä.

”Moritz Körner – röyhkeä Euroopan parlamentin jäsen ja Saksan FDP-puolueen (Hołownian koalitiokumppani) pääsihteeri. Hän kiristää Puolaa”, kirjoitti Berkowicz.

Saksalaisen poliitikon kannanotto ei ole yksittäinen ääni asiassa, joka koskee EU:n varojen mahdollisen jäädyttämisen Puolalle Nawrockin voiton vuoksi, kirjoittaa Do Rzeczy. Saksalainen sanomalehti Die Tageszeitung arvioi, että uusi presidentti saattaa boikotoida nykyistä hallitusta.

”Tämä voisi myös aiheuttaa painetta EU:lle, joka antoi Tuskin hallitukselle luottamuslauseen ja vapautti miljardeja euroja aiemmin jäädytetyistä varoista. Nyt on selvää, että Tuskin hallitus ei pysty pitämään demokratisoitumislupauksiaan. Jos Bryssel sulkisi jälleen rahahanat ja Nawrocki jatkaisi boikottipolitiikkaansa, tämä voisi johtaa Tuskin hallituksen kaatumiseen ja ennenaikaisiin vaaleihin”, sanoo lehden kirjeenvaihtaja Gabriele Lesser.

Die Tageszeitung huomauttaa myös toisessa artikkelissaan, että Nawrockin voiton jälkeen Varsovan nykyinen vastarinta energia- ja maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan vain voimistuu.

