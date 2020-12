EU-raportti: EU on pakolaisten uudelleensijoittamisen innovaatiotehdas

EU-FRANK (European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge, Euroopan unionin toiminta uudelleensijoittamisen ja pakolaisten maahanpääsyn helpottamiseksi uuden tiedon avulla) tutkii mahdollisuuksia vahvistaa pakolaisten uudelleensijoittamisjärjestelmää Euroopan unionissa.