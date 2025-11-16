EU ruokkii arabien ja afrikkalaisten massamuuttoa Erasmus+ -koulutusohjelman avulla

EU tarjoaa nyt arabimaiden opiskelijoille täyden pääsyn Erasmus+-stipendeihin ja projektirahoitukseen, samalla kun Unkarin yliopistot pysyvät ohjelman ulkopuolella poliittisista syistä.

Euroopan komissio on ilmoittanut suunnitelmasta avata Erasmus+-vaihto-ohjelma täysimääräisesti myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maille. Samalla kun arabimaiden opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia EU-rahoitteisiin opintoihin, Unkarin korkeakoulut pysyvät edelleen ohjelman ulkopuolella EU:n oikeusvaltioperiaatteisiin liittyvien kiistojen vuoksi.

Arabimaat nousemassa Erasmus+-kumppaneiksi

Erasmus+-ohjelma on jo vuosikymmenten ajan tarjonnut EU:n sisäisille opiskelijoille mahdollisuuden opiskella toisessa jäsenvaltiossa EU:n tukemana. Nyt komissio haluaa nostaa useita arabimaita – kuten Marokon, Tunisian, Egyptin, Jordanian ja Libanonin – samalle yhteistyötasolle kuin esimerkiksi Norja ja Serbia, jotka ovat ohjelmassa mukana EU:n ulkopuolisina ”assosioituneina maina”.

Tämä tarkoittaisi, että yhä useammat opiskelijat arabimaista voisivat hakea EU:n rahoittamia stipendejä opintoihin Euroopassa. Lisäksi alueen yliopistot saisivat oikeuden hakea EU:n projektirahoitusta. Uudistus on osa laajempaa ”Välimeripakettia”, jonka puitteissa EU suunnittelee jopa 42 miljardin euron investointeja alueen työllisyyteen, energiasektoriin ja turvallisuuteen.

Unkari edelleen suljettuna ulos – kiista jatkuu

Samaan aikaan kun EU avaa ovia arabimaiden opiskelijoille, Unkarin korkeakoulut ovat olleet suljettuina Erasmus+-ohjelmasta jo vuodesta 2023 lähtien. Yli 20 unkarilaista yliopistoa on estetty solmimasta uusia Erasmus+-sopimuksia sen jälkeen, kun komissio asetti maalle sanktioita vedoten oikeusvaltioperiaatteiden rikkomiseen.

EU:n mukaan ongelmana on se, että monet Unkarin yliopistot on siirretty säätiöiden hallintaan, joiden johtokunnissa istuu hallitukseen sidoksissa olevia henkilöitä. Brysselin näkökulmasta tämä uhkaa akateemista vapautta ja voi synnyttää eturistiriitoja. Vaikka Unkari on pyrkinyt korjaamaan tilannetta muun muassa poistamalla ministereitä ja kansanedustajia yliopistojen hallituksista, EU ei ole toistaiseksi purkanut estettä. Neuvottelut Budapestin ja komission välillä jatkuvat edelleen.

Uudistus herättää kysymyksiä EU:n johdonmukaisuudesta: samalla kun arabimaiden osallistumista Erasmus+-ohjelmaan edistetään ideologisin perustein, Unkarin osallistumista rajoitetaan poliittisista syistä. Tämä asetelma on herättänyt kritiikkiä erityisesti konservatiivisissa piireissä, jotka näkevät EU:n toiminnan kaksinaismoralistisena.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: