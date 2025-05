EU syyttää Tiktokia digitaalisten säännösten rikkomisesta – Kouvolaan tuleva Tiktok-datakeskus voi saada Suomen ikävään välikäteen

Euroopan unioni syyttää sosiaalisen median palvelu Tiktokia digitaalisten säännösten rikkomisesta. EU-komission mukaan kiinalaisomisteinen Tiktok ei ole riittävän läpinäkyvä palvelussa julkaistavien mainosten suhteen.

Komission lausunnon mukaan Tiktok ei anna tarvittavia tietoja mainostensa sisällöistä, kohteista ja maksajista.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU virallisesti syyttää Tiktokia digitaalisten palveluiden säännösten (DSA) rikkomisesta. Kyseessä on EU:n merkittävä verkkosisältöjä koskeva säännös.

DSA:n mukaan maailman suurimpien digitaalisten yritysten on perustettava mainoskirjasto, josta näkyy tietoja yritysten alustoilla olevista mainoksista.

”Alustavien tietojen mukaan Tiktok ei noudata DSA:ta mainoskirjastonsa keskeisillä alueilla, mikä estää palvelun mainos- ja kohdentamisjärjestelmien aiheuttamien riskien täydellisen tarkastamisen”, muun muassa digitaalisista asioista vastaava komissaari Henna Virkkunen sanoo.

Seuraavaksi Tiktokilla on mahdollisuus antaa vastine.

Jos EU-komission alustavat havainnot vahvistetaan, komissio voi määrätä Tiktokille sakot. Komissio voi myös määrätä palvelulle uhkasakkoja, jotta se alkaisi noudattaa EU:n digitaalisia sääntöjä.

Kouvolaan rakennetaan Tiktok-datakeskusta – Suomi voisi joutua ikävään paikkaan EU:n ja Kiinan välissä

Suomeen suunniteltuun Tiktokin käyttöön tulevaan datakeskukseen liittyy useita riskejä, uskoo tutkija. Keskustelua on käyty myös siitä, kuinka paljon käyttäjätietoja päätyy Kiinan valtiolle? Pahimmillaan Suomi voisi joutua ikävään paikkaan EU:n ja Kiinan välissä.

”Kouvolaan tulevassa Tiktok-datakeskuksessa on riskejä Suomelle, koska esimerkiksi EU:n tekoälylainsäädäntö on vasta kehittymässä”, uskoo tutkija Liisa Kauppila Ulkopoliittisesta instituutista.

”On hyvä muistaa, että Kiinan lainsäädäntö velvoittaa kiinalaisia yrityksiä auttamaan Kiinan tiedustelutoimintaa”, varoitti perussuomalainen elinkeinoministeri Wille Rydman TikTok-datakeskuksiin liittyvistä uhkakuvista.

Suomalainen kiinteistöyhtiö Hyperco kertoi äskettäin rakennuttavansa Kouvolaan datakeskuksen, jonka pääkäyttäjäksi tulisi sosiaalisen median palvelu TikTok.

Ylen A-studiossa eilen vieraillut elinkeinoministeri Rydman on jo aiemmin muistuttanut, että TikTok-datakeskuksiin liittyy monenlaisia uhkakuvia.

”TikTokin toimintatapana on ollut vuokrata konesaleja maailmalta. On käynyt ilmi, että esimerkiksi Malesiassa vuokratuista datakeskuksista on tullut TikTokille – tai Kiinalle – väylä päästä käsiksi kaikkein kehittyneimpiin siruihin, joita voidaan käyttää esimerkiksi tekoälymallien kehittämiseen.”

Lähde: STT, AFP, Suomen Uutiset

