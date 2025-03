EU tuhlaa 4,4 miljardia euroa veronmaksajien rahoja puhtaan energian siirtymisen tukemiseen Etelä-Afrikassa

Euroopan komissio on luvannut 4,4 miljardia euroa rahoitustukea hankkeille, joilla tuetaan puhtaaseen energiaan siirtymistä Etelä-Afrikassa.

Etelä-Afrikan ja Euroopan komission suurimman liittolaisen, Yhdysvaltojen, väliset jännitteet ovat lisääntyneet kiistanalaisen lainsäädännön vuoksi, joka sallii maan pakkolunastuksen ilman korvausta maanomistuksen historiallisten erojen korjaamiseksi ja joka kriitikoiden mukaan kohdistuu suhteettomasti valkoisiin maanviljelijöihin.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti Global Gateway -paketin viime torstaina yhteisessä lehdistötilaisuudessa Etelä-Afrikan presidentin Cyril Ramaphosan kanssa.

”Se on merkittävä ensimmäinen lupaus uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen Afrikassa -kampanjan yhteydessä. Toivon, että se innostaa monia muita osallistumaan!” von der Leyen kirjoitti X:ssä.

”Eurooppa arvostaa kumppanuuttaan Etelä-Afrikan kanssa, aivan kuten minä arvostan ystävyyttäni presidentti Ramaphosan kanssa. Etelä-Afrikka voi luottaa Eurooppaan. Ja tiedän, että Eurooppa voi luottaa Etelä-Afrikkaan”, hän sanoi lehdistötiedotteessa ennen vierailua.

”Jos koskaan on ollut hetki, jolloin samoja arvoja jakavien kumppaneiden on ehdottoman välttämätöntä tehdä yhteistyötä, se on nyt”, presidentti Ramaphosa sanoi.

”Nyt on aika puolustaa yhdessä sitä, mihin uskomme, eli demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, mukaan lukien kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen”, hän lisäsi ja huomautti ”kasvavista haasteista ja protektionismista” ympäri maailmaa hyökätessään peitellysti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan.

Yhdysvaltojen ja Etelä-Afrikan väliset jännitteet ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Etelä-Afrikassa on pantu täytäntöön vuoden 2024 pakkolunastuslaki, kiistanalainen laki, joka sallii hallituksen takavarikoida maata maksamatta korvauksia omistajille. Politiikka, jonka tarkoituksena on jakaa viljelysmaata uudelleen mustille eteläafrikkalaisille, on herättänyt huolta sen vaikutuksista valkoisiin maanviljelijöihin, jotka yhä omistavat merkittävän osan maatalousmaasta.

Etelä-Afrikan hallitus puolustaa lakia välttämättömänä askeleena apartheidin ja siirtomaavallan aikakauden historiallisten vääryyksien korjaamiseksi. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa pakkolunastuksen tietyin edellytyksin, ja sen tavoitteena on luoda oikeudenmukaisempi maanomistusrakenne.

Washingtonin uusi hallinto on kuitenkin vastustanut voimakkaasti tätä toimenpidettä, ja presidentti Donald Trump on vastannut siihen keskeyttämällä 440 miljoonan dollarin tuen Etelä-Afrikalle toisen kautensa ensimmäisinä päivinä. Hänen hallintonsa mukaan laki on valkoisten maanomistajien rotusyrjintää, ja hän on jopa ehdottanut turvapaikan tarjoamista eteläafrikkalaisille maanviljelijöille, joita uhkaavat mahdolliset maakaappaukset.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ilmoitti sittemmin boikotoivansa Johannesburgissa viime kuussa pidettyä G20-huippukokousta ja kutsui maareformipolitiikkaa omistusoikeuksien loukkaukseksi ja amerikkalaisten arvojen vastaiseksi.

”Etelä-Afrikka tekee hyvin pahoja asioita”, Rubio kirjoitti X:ssä. ”Yksityisomaisuuden pakkolunastusta. Käyttää G20-maita edistääkseen ’solidaarisuutta, tasa-arvoa ja kestävyyttä’. Toisin sanoen: DEI ja ilmastonmuutos. Tehtäväni on edistää Amerikan kansallisia etuja, ei tuhlata veronmaksajien rahoja tai hemmotella antiamerikkalaisuutta.”

Euroopan komissio näkee asiat selvästi toisin, sillä se on sitonut miljardeja euroopan veronmaksajien rahoja afrikkalaiseen valtioon.

Hänen X-viestialustalla oleva ilmoituksensa sai osakseen huomattavaa kritiikkiä joiltakin tahoilta.

”Annatte 4,4 miljardia euroa eurooppalaisten veronmaksajien rahoja korruptoituneelle, epäpätevälle ja valkoisten vastaiselle, kansanmurhaa harjoittavalle hallinnolle, joka ei pysty ylläpitämään edes nykyistä energiainfrastruktuuriaan. Hulluutta!” kirjoitti Dries Van Langenhove, belgialainen Flanderin aktivisti.

Hollantilainen konservatiivikommentaattori Eva Vlaardingerbroek lisäsi: ”Toki, miksi emme antaisi 4,4 miljardia euroa veronmaksajiemme rahoja kansanmurhan tehneelle valkoisten vastaiselle hallinnolle hyödytöntä ’energiasiirtymää’ varten?”. Tämä valitsematon tyranni on Euroopan vaarallisin yksittäinen henkilö, enkä lopeta tekemisiäni ennen kuin EU on lakkautettu ja hän on vankilassa.”

