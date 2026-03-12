EU tukee 100 miljoonalla Libanonia – Israel valmistautuu pysyvään miehitykseen

EU ilmoittaa 100 miljoonan euron avusta Libanonille samaan aikaan, kun Israel valmistautuu maahyökkäykseen ja väestö pakenee massoittain.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti, että EU ohjaa Libanonille 100 miljoonan euron tukipaketin, kun maa kärsii Israelin jatkuvista ohjusiskuista ja väestön massiivisesta pakenemisesta.
Libanonin presidentti Joseph Aoun kuvasi tilanteen olevan “tuhoisa” ja vaatii kansainvälistä painetta tulitauon ja Hizbollahin aseistariisunnan toteuttamiseksi.
Von der Leyen: “Eurooppa seisoo Libanonin rinnalla”
Von der Leyen kertoi X-palvelussa keskustelleensa presidentti Aounin kanssa ja vakuuttaneensa EU:n “solidaarisuutta Libanonin kansalle”.
Hänen mukaansa:
- EU toimittaa 100 miljoonaa euroa humanitaarista apua
- yli 40 tonnia tarvikkeita on jo toimitettu
- lisää avustuslentoja on suunnitteilla
- EU pitää tervetulleena Libanonin hallituksen päätöstä kieltää Hizbollahin sotilaallinen toiminta
Von der Leyenin mukaan tavoitteena on “vakaa ja suvereeni Libanon”.
Israelin iskut ajaneet yli 700 000 ihmistä pakoon
YK:n lukujen mukaan Israelin hyökkäysten alettua yli 700 000 libanonilaista on joutunut jättämään kotinsa, heistä noin 200 000 on lapsia, 486 ihmistä on kuollut, joista 84 lasta, 1 313 loukkaantunutta, joista 259 lasta.
Sunnuntaiaamuna ohjus osui Ramada-hotelliin Beirutin keskustassa. Neljä ihmistä kuoli ja kymmenen loukkaantui. Hotellissa majoittui myös etelästä paenneita siviilejä.
EU:n edustajat arvostelevat Israelia
EU:n edustajat ovat viime päivinä esittäneet poikkeuksellisen suoraa kritiikkiä Israelin toimista.
Times of Israelin mukaan EU:n Lähi-idän asioiden tiedottaja Anouar El Anouni vaati Israelia lopettamaan kaikki toimet, jotka rikkovat YK:n päätöslauselmaa 1701 ja vuoden 2024 tulitaukoa.
EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Kaja Kallas puolestaan kehotti Israelia “lopettamaan operaationsa Libanonissa”, kirjoittaa EUNews. Kallas kyseenalaisti myös Israelin perustelut, joiden mukaan iskut liittyvät Hizbollahin ja Iranin suhteisiin. Hänen mukaansa Israel “vetää Libanonin sotaan, joka ei ole sen kansan sota”.
Israel suunnittelee maahyökkäystä – jopa pysyvää miehitystä
Israel on ilmoittanut valmistautuvansa maajoukkojen lähettämiseen Libanoniin ja jopa eteläisten alueiden pysyvään miehitykseen.
Presidentti Aoun varoittaa, että konflikti “murentaa koko maan perustaa”. Hänen mukaansa satojen tuhansien pakolaisten tilanne on kriittinen: monilla ei ole enää suojaa, vettä tai peruselintarvikkeita.
Aoun esitti nelikohtaisen suunnitelman:
- Täydellinen tulitauko
- Hizbollahin aseistariisunta
- Kansainvälinen tuki Libanonin asevoimille
- Humanitaarisen kriisin välitön hoito