EU tukee veronmaksajien rahoilla LGBT- kansalaisjärjestöä Keski-Aasiassa

Euroopan komissio jatkaa kansalaisjärjestöjen rahoittamista veronmaksajien rahoilla. ”Päätoimija”, ”viitekohta”, ”liittoutumien luominen”, mikä kuulostaa geopoliittiselta konseptilta, mutta koskee lesbojen näkyvyyttä Keski-Aasiassa. Koko hanke rahoitetaan EU:n verovaroilla. Kritiikkiä on esittänyt EU-parlamentin jäsen Petra Steger.

Euroopan komissio on viime vuonna tukenut lähes 1,3 miljoonalla eurolla verovaroista yhdistystä, joka pyrkii lisäämään lesbojen näkyvyyttä Keski-Aasiassa. Varat ovat peräisin EU:n ”Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen” -ohjelmasta (Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) ja ne on myönnetty Itävallassa sijaitsevalle EuroCentralAsian Lesbian Community -verkostolle. Tuettu projekti, jonka nimi on ”Lesbojen liikkeen vahvistaminen Euroopassa ja Keski-Aasiassa”, oli kokonaisarvoltaan noin 1,6 miljoonaa euroa.

EU-komission mukaan tavoitteena on ”edistää tasa-arvoa sekä ehkäistä ja torjua syrjintää, jota kohdistuu cis-, trans- ja intersukupuolisiin naisiin sekä ei-binäärisiin henkilöihin, jotka identifioivat itsensä lesboiksi, biseksuaaleiksi tai queeriksi”. Hankkeessa noudatetaan ”intersektionaalista lähestymistapaa” ja pyritään rakentamaan rakenteita, joilla annetaan tälle ryhmälle enemmän painoarvoa eurooppalaisessa politiikassa.

FPÖ:n terävä kritiikki

Tukea saava organisaatio on tarkoitus kehittää ”vaikutusvaltaiseksi, edustavaksi ja luotettavaksi eurooppalaiseksi verkostoksi”, joka toimisi tulevaisuudessa ”päätoimijana ja viitekehyksenä” paitsi lesbojen, myös nimenomaisesti trans- ja ei-binääristen henkilöiden oikeuksien edistämisessä. Samalla verkoston jäsenryhmät kaikissa jäsenvaltioissa on tarkoitus kehittää ”vahvaksi ja tehokkaaksi ääneksi”, jotta niiden edut voidaan tuoda esiin poliittisissa päätöksentekoprosesseissa ”kansallisella, alueellisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla”.

EuroCentralAsian Lesbian Community perustettiin vuonna 2016, ja se on kansainvälinen verkosto, joka edustaa lesbonaisten etuja. EU:n varoista rahoitettaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa koulutustyö, tiedotuskampanjat ja poliittinen lobbaus.

Tukea kritisoi itävaltalainen FPÖ-kansanedustaja ja EU-meppi Petra Steger. ”Kaikille on varmaan selvää, että EU:ssa käytetään toisinaan paljon rahaa aivan turhiin asioihin. On kuitenkin huomionarvoista, kuinka paljon rahaa todella katoaa Brysselin kansalaisjärjestöjen loputtomaan suohon ja ilmestyy uudelleen outoihin sateenkaarijärjestöihin”, hän sanoi Junge Freiheitille.

”Onneksi ryhmäni on jo pitkään tarkastellut asiaa tarkasti ja selvittänyt kansalaisjärjestöjen väärinkäytöksiä. Kansalaisilla on oikeus tietää, mihin pienten vähemmistöjen erityisiin etuihin heidän verorahansa käytetään”, Steger huomautti.

Lähde: Junge Freiheit

Lue lisää aiheesta: