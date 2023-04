EU tuomitsee Puolan ja Unkarin Ukrainan elintarvikkeiden tuontikiellon, kun muut maat uhkaavat liittyä saartoon

Jos Unkari, Slovakia, Romania ja Puola yhdessä estävät ukrainalaisten elintarvikkeiden kauttakulun, seurauksena on maantieteellinen saarto Euroopassa.

Euroopan komissio on tuominnut Puolan ja Unkarin Ukrainan elintarvikkeiden tuontikiellon ja todennut, että jäsenvaltiot eivät voi tehdä tällaisia kauppapoliittisia päätöksiä.

Hallitsevan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) johtaja Jarosław Kaczyński ilmoitti viikonloppuna, että useiden maataloustuotteiden, kuten viljan, hedelmien, maitotuotteiden, vihannesten ja siipikarjanlihan tuonti Ukrainasta Puolaan lopetetaan. Päätös on seurausta Ukrainasta tulevan viljan ylitarjonnasta ja ukrainalaisten tuotteiden tulvasta Puolan markkinoille. Lisäksi Unkari ja Slovakia ovat toteuttaneet vastaavia toimenpiteitä. Myös Romania ja Bulgaria saattavat tiettävästi sulkea rajansa tietyiltä ukrainalaisilta elintarvikkeilta.

”Bulgarian etuja on suojeltava. Nyt kun kaksi maata on jo toiminut tällä tavoin, jos emme reagoi, Bulgarian alueelle kertyvät määrät voivat kasvaa entisestään”, Bulgarian vt. maatalousministeri Yavor Gechev sanoi.

Jos Unkari, Slovakia, Romania ja Puola yhdessä estävät Ukrainan elintarvikkeiden kauttakulun, se johtaisi käytännössä maantieteelliseen saartoon Euroopassa, sillä nämä neljä maata rajoittuvat Ukrainaan.

Keski- ja Itä-Euroopan maita koettelevasta kasvavasta kriisistä huolimatta Euroopan komissio väittää, että kauppapolitiikka kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja että ”yksipuolisia toimia ei voida hyväksyä”. Se myös vakuutti, että vaikeina aikoina on tärkeää säilyttää EU:n toimien koordinointi ja yhtenäisyys.

Kaupallisen televisiokanavan Polsat Newsin mukaan asiasta on jo keskusteltu Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin ja Ukrainan pääministerin Denys Shmyhalin kanssa.

Unkarin maatalousministeri István Nagy ilmoitti lauantaina, että myös Unkari kieltää tilapäisesti viljan ja öljykasvien sekä useiden muiden maataloustuotteiden tuonnin Ukrainasta sen jälkeen, kun Puola ilmoitti kiellostaan.

Ministeriön lausunnon mukaan nykyisten markkinasuuntausten jatkuminen aiheuttaisi niin vakavaa vahinkoa Unkarin maataloudelle, että niiden estämiseksi on ryhdyttävä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Hän lisäsi, että Ukrainan maataloudessa käytetään tuotantokäytäntöjä, joita ei enää sallita Euroopan unionissa, mikä johtaa erittäin alhaisiin tuotantokustannuksiin. Ukrainalle annettiin myös tullivapaa pääsy Euroopan markkinoille ja vapaakauppa viljan ja öljykasvien sekä suurten siipikarjanliha-, muna- ja hunajamäärien osalta, mikä tekee unkarilaisten ja keskieurooppalaisten maanviljelijöiden kilpailukyvyn mahdottomaksi.

Nagy korosti, että Unkariin suuntautuvan tuonnin rajoittaminen on väliaikaista ja kestää 30. kesäkuuta 2023 asti, mikä voi olla riittävä aika ryhtyä mielekkäisiin ja kestäviin EU:n toimenpiteisiin pysyvän ratkaisun löytämiseksi.

Lausunnon mukaan maatalousala odottaa EU:n varmistavan oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet Euroopan maataloudelle. Unkarin hallitus seisoo aina unkarilaisten maanviljelijöiden rinnalla ja suojelee Unkarin maataloutta, ministeri sanoi.

Vaikka useat asianomaiset jäsenvaltiot ovat vaatineet unionin tason ratkaisua, EU ei ole toistaiseksi tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi.

Ukrainan maatalousministeriö on ilmaissut pettymyksensä Puolan päätökseen ja todennut, että päätös on maiden välisen sopimuksen vastainen. Lausunnossa myönnettiin edelleen, että puolalaiset maanviljelijät ovat vaikeassa tilanteessa, mutta että ”ukrainalaisten maanviljelijöiden tilanne on kaikkein akuutein”.

Puolan kehitys- ja teknologiaministeri Waldemar Buda esitteli säädöksen, jolla kielletään valittujen tuotteiden tuonti Ukrainasta. Hän twiittasi, että ”vastauksena esiin nousseisiin kysymyksiin kielto on luonteeltaan kattava, mukaan lukien tällaisten tavaroiden kauttakulku Puolan kautta”.

W związku z pojawiającymi się pytaniami, zakaz ma charakter pełny, łącznie z zakazem tranzytu przez PL.

Kwestia tranzytu będzie przedmiotem dyskusji ze stroną UA na temat zbudowania szczelnego systemu i gwarancji wyłącznie przejazdu produktów przez PL. https://t.co/jfPs9CFmvd — Waldemar Buda (@waldemar_buda) April 16, 2023

Ukrainan kanssa keskustellaan kauttakuljetuksesta ja järjestelmän tiukentamisesta, jotta voidaan antaa ”takeet siitä, että nämä tuotteet eivät jää Puolaan”. Kiellettyjä tavaroita ovat muun muassa vilja, sokeri, hedelmät ja vihannekset, viinit, liha, maitotuotteet ja siipikarja.

Viime vuonna Ukrainan viljakuljetusten venäläinen laivasaarto sai vehnän maailmanmarkkinahinnat nousemaan 60 prosenttia kolmessa kuukaudessa. Elintarvikekriisi koski lähinnä Afrikan ja Aasian köyhempiä maita, joten länsimaat ovat käyttäneet kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen toimitukset pois Ukrainasta. Monet näistä toimituksista ovat kuitenkin jääneet Eurooppaan, mikä on johtanut vehnän hintojen jyrkkään laskuun.

Ukrainan naapurimaat perustivat solidaarisuuskäytäviä viljan kuljettamiseksi EU:n satamiin lisäämällä rautatiekuljetuskapasiteettia. Samaan aikaan Euroopan unioni poisti Kiovan vastaiset tuontitullit, joten vilja virtasi vapaasti Eurooppaan alhaiseen hintaan.

Ukrainan viljan tuonti EU:hun oli 287 000 tonnia vuonna 2021, ja se nousi lähes 2,9 miljoonaan tonniin vuonna 2022.

Lähde: Remix