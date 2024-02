EU:lta vuotanut paljastava asiakirja, jossa kuvataan suunnitelmaa sabotoida Unkarin taloutta, on viimeisin todiste siitä, että EU ei ole kiinnostunut demokratiasta.

Financial Times -lehti julkaisi dramaattisen vuodon, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti suunnitelmasta sabotoida Unkarin taloutta, jos Unkari veto-oikeudellaan kieltäytyy myöntämästä 50 miljardin euron tukea Ukrainalle, ja kritiikki jatkuu, muun muassa Yhdysvaltain ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden asiantuntijan Shea Bradley-Farrellin taholta.

”EU uhkaa tuhota Unkarin talouden, polkee sen suvereniteettia ja jättää huomiotta Unkarin kansalaisten selkeän tahdon”, asiantuntija kirjoitti sosiaalisessa mediassa julkaistussa lausunnossaan.

The #EU’s threat to use sanctions against #Hungary is a transparently undemocratic extortion scheme to compel obedience to Brussels’ autocratic demands to further subsidize the Ukraine war. The EU threatens to destroy Hungary’s economy, tramples its sovereignty, and ignores the… pic.twitter.com/wtJOueut5n — Shea Bradley-Farrell (@DrShea_DC) January 29, 2024

”Valitettavasti tämä ei ole mitään uutta: Unkarin kieltäytyminen omaksumasta äärivasemmistoliberaalia sosiaalista agendaa on suututtanut EU:n lisäksi myös Bidenin hallinnon ja sitä myötäilevän mediaeliitin, joista yksikään ei ole antanut totuuden tai terveen järjen muokata käyttäytymistään EU:n ja Naton liittolaismaata kohtaan”, yhdysvaltalainen asiantuntija kirjoitti lausunnossaan.

”Siitä huolimatta Unkari on päättänyt suojella lapsiaan radikaalilta sukupuoli-ideologialta, turvata rajansa laittomalta siirtolaisuudelta ja vaatia rauhanneuvotteluja Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa.”

Bradley-Farrell on kirjoittanut Unkarista aiemminkin kirjassaan ”Last Warning to the West: Hungary’s Triumph Over Communism and the Woke Agenda”, jossa hän ilmaisi uskovansa, että ”Unkari on onnekas, että sillä on Viktor Orbánin kaltainen johtaja, joka on tarpeeksi rohkea ’pitääkseen kiinni aseistaan’ äärimmäisen globaalin painostuksen edessä”.

Bradley-Farrell on yhdysvaltalainen ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden asiantuntija ja Counterpoint-instituutin johtaja, joka tutkii yhdessä Center for Fundamental Rights -järjestön kanssa Unkarin poliittista tilannetta, josta hän on myös kirjoittamassa kirjaa.

Lähde: Remix