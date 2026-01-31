EU valmis sulkemaan Grokin – bikinikuvat käynnistivät tutkinnan

Komissio syyttää Grokia laittomien deepfake-kuvien mahdollistamisesta ja vaatii Muskilta ripeitä toimia.

EU-komissio on käynnistänyt virallisen menettelyn Elon Muskin AI-chatbottia Grokia vastaan – ja äärimmäisenä seurauksena palvelu voidaan sulkea koko unionin alueella. Taustalla on mediakohu, jossa Grokia kerrotaan käytetyn luomaan kuvia Ebba Buschista ja muista naispuolisista vallankäyttäjistä bikineissä.

Komissio kiristää nyt otettaan Muskin omistamasta X-alustasta ja sen yhteyteen rakennetusta Grok-tekoälystä.

Maanantaina komissio ilmoitti avaavansa uuden tutkintamenettelyn digitaalisten palvelujen asetuksen (DSA) nojalla.

Kyse on Grokin toiminnoista, joiden avulla tekoäly voi luoda ja muokata kuvia ja videoita todellisista poliitikoista ja muista vallankäyttäjistä. Erityistä huomiota herätti tekoälyn tuottama bikinikuva, jossa esiintyi Ruotsin varapääministeri Ebba Busch.

EU:n teknologia­komissaari Henna Virkkunen kommentoi Handelsblattille: – ”Ei‑toivotut seksuaaliset deepfake-kuvat naisista ja lapsista ovat väkivaltainen ja täysin tuomittava nöyryytyksen muoto”.

Eräs korkea EU-virkamies kuvaili tällaista sisältöä “selvästi laittomaksi”.

Komissio varoittaa, että mikäli yhtiö ei ryhdy riittäviin toimiin, Grok voidaan viime kädessä sulkea kokonaan EU:n alueelta.

Samalla komissio laajentaa jo aiemmin avattua tutkintaa, joka koskee X-alustan suositusjärjestelmiä.

Päätös osuu poliittisesti herkkään hetkeen. Lähteiden mukaan komissio aikoi avata Grok-menettelyn jo viime viikolla, mutta Ursula von der Leyenin kabinetti pysäytti prosessin väliaikaisesti peläten Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kielteistä reaktiota.

Trump oli aiemmin uhannut uusia tulleja useille EU-maille, mikäli sopua hänen ehdottamastaan Grönlannin liittämisestä ei syntyisi. Vaikka tullipuheet myöhemmin raukesivat, riskiä tilanteen kärjistymisestä pidettiin merkittävänä.

EU:n digitaalipalvelulaki (DSA) antaa unionille mahdollisuuden määrätä sakkoja jopa kuusi prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai äärimmäisessä tapauksessa sulkea palvelu unionin sisällä. Joulukuussa X määrättiin maksamaan 120 miljoonan euron sakot puutteellisesta läpinäkyvyydestä, harhaanjohtavista varmennusmerkeistä ja tutkijoille annetun datan riittämättömyydestä. Sakkoja ei ole vieläkään maksettu.

X ja Muskin xAI ovat jo rajoittaneet Grokin toimintoja muun muassa estämällä lasten kuvien manipuloinnin. Komission mukaan tämä ei kuitenkaan riitä, sillä tekoälyllä voi edelleen luoda “seksualisoituja” kuvia aikuisista ilman heidän suostumustaan.

