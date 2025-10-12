EU vihainen Slovakialle kahden sukupuolen kirjaamisesta perustuslakiin

Slovakian perustuslakiuudistus ”vähentää tasa-arvoa ja ihmisarvoa” EU-virkailijoiden mukaan.
Euroopan unioni on taas kerran vihoissaan yhdelle jäsenmaistaan perinteisten arvojen puolustamisen takia. Slovakia hyväksyi syyskuun 26 päivä perustuslakimuutoksen, jonka mukaan on olemassa vain kaksi sukupuolta: mies ja nainen.
Sama perustuslakimuutos rajoittaa lasten adoptoimisen ainoastaan naimisissa oleville heteropariskunnille. Toimenpiteen tarkoitus on viranomaisten mukaan suojella lasten etuja ja vahvistaa ydinperheen asemaa yhteiskunnan perusyksikkönä.
Bryssel on kuitenkin tuominnut Slovakian päätöksen sanoen sen olevan ”uhka perusoikeuksille.”
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) oli antanut ankaran lausunnon sanoen Slovakian perustuslakiuudistuksen ”heikentävän tasa-arvon, ihmisarvon ja kunnioituksen perusteita.” FRA oli lisäksi arvostellut biologisesti määriteltyä vain kahta sukupuolta, väittäen sen jättävän huomiotta ”transsukupuolisten, ei-binääristen ja intersukupuolisten eletyt kokemukset.”
Tuki kyseiselle perustuslakimuutokselle on kuitenkin vahva kansan keskuudessa, sillä mielipidemittausten mukaan yli 70 prosenttia slovakialaisista on jo aiemmin antanut tukensa adoptio-oikeuden rajaamisesta heteropariskunnille. Lisäksi 80 prosenttia on ollut sitä mieltä, että vanhempien tulee saada päättää lastensa osallistumisesta koulujen seksuaalivalistuksen oppitunneille.
Lähde: European Conservative
Tämä ihmetyttää ihan helkutisti (tai v….), että lapsiasiainvaltuutettu ei puutu siihen, että lapsia opetetaan jo vauvaikäisistä lähtien näin pride/sateenkaari-hommiin. Tämä, jos mikä on henkistä ja joskus jopa fyysistä väkivaltaa. Lapset eivät kuulu mihinkään pride-kulkueeseen tai esiintymään jo 10-vuotiaana drag-esiintymisissä.
” ”transsukupuolisten, ei-binääristen ja intersukupuolisten eletyt kokemukset.”
Ne heidän ”eletyt kokemukset” ei ole mikään sukupuoli.
Ihminen voi tuntea päässänsä olevansa vaikka lipputanko, mutta ei sitä harhaa pidä vahvistaa sillä että kaikki muutkin teeskentelee uskovansa hänen olevan lipputanko.