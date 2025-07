EU:n budjetin odotetaan kasvavan voimakkaasti

Keskiviikkona Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli ehdotuksen unionin uudeksi pitkän aikavälin talousarvioksi. Sen ehdotetaan kasvavan voimakkaasti ja käytännössä päätyvän vastaamaan 2 000 miljardia euroa.

Ehdotettu talousarvio koskee vuosia 2028–2034 ja se merkitsee huomattavaa korotusta nykyiseen pitkän aikavälin talousarvioon verrattuna, joka vuodesta 2021 lähtien vastaa noin 1,1 prosenttia EU:n bruttokansantulosta (BKTL). Uuden budjetin arvioidaan olevan noin 1,27 prosenttia unionin kokonaisbruttokansantulosta, jos Euroopan komissio saa päättää asiasta.

Talousarvio kattaa kaiken EU:n rahoituksen seitsemän vuoden ajalta ja sisältää kaiken maataloustuesta ja kehitysmaille annettavasta avusta turvallisuuteen, liikenneinfrastruktuuriin, kulttuurihankkeisiin ja muihin aloihin.

”Tämä budjetti vastaa Euroopan tavoitteita ja vahvistaa riippumattomuuttamme. Tämä on EU:n ehdottama kunnianhimoisin budjetti”, sanoi EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lehdistötilaisuudessa.

Mutta tällä kertaa EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa siirtää rahoituksen perinteisestä maataloudesta ja alueellisesta kehityksestä uusiin painopisteisiin, kuten puolustukseen ja innovaatioihin.

Budjettikomissaari Piotr Serafin esitteli varojen yleisen jakautumisen Euroopan parlamentissa keskiviikkona.

Ehdotuksen mukaan muun muassa 865 miljardia euroa varataan niin sanottuihin ”kansallisiin ja alueellisiin suunnitelmiin”, jotka todennäköisesti kattavat aluepolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan. Nämä alat muodostavat nykyään noin kaksi kolmasosaa EU:n kokonaisbudjetista.

Lisäksi ehdotetaan muun muassa, että 410 miljardia euroa osoitetaan Euroopan kilpailukykyrahastolle, joka on uusi rahoitusväline, jossa keskitytään innovaatioihin, teolliseen kehitykseen ja teknologiseen itsemääräämisoikeuteen.

Toinen menoerä on ”Globaali Eurooppa”, joka sisältää muun muassa kehitysavun, maille annettavan tuen ja kansainväliset toimet, ja jolle ehdotetaan 200 miljardin euron määrärahaa.

Vielä yksi menoerä on 292 miljardia euroa, joka osoitetaan erilaisiin muihin ohjelmiin, kuten ydinvoiman käytöstä poistamiseen, oikeuslaitokseen ja muihin erityisaloihin.

Lopullinen talousarvio on kuitenkin vielä kaukana valmiista. EU:n uuden pitkän aikavälin talousarvion neuvotteluprosessin odotetaan kestävän kaksi vuotta.

Kolme uutta veroa

Ursula von der Leyen vihjaa, että EU:n jäsenmaat eivät joudu maksamaan aiempaa enemmän, vaan unionin on otettava käyttöön uusia veroja ja maksuja. Kyse on muun muassa tupakkatuotteiden veroista, mutta myös EU:n yrityksistä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa, sekä sähköjätteestä.

Näiden uusien verojen avulla on ilmeisesti tarkoitus maksaa takaisin unionin yhteinen velka Covid-19-pandemian jälkeen. Velan maksuerien arvioidaan olevan 25–30 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2028 alkaen.

Lisäksi Ukrainan hyväksi perustetaan EU:n talousarvion ulkopuolinen erityisrahasto, jonka arvioidaan olevan suuruudeltaan 100 miljardia euroa seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Lähde: Politico

