EU:n digilompakko mullistaa tunnistautumisen – Suomi valmistelee lakia vauhdilla

Suomi valmistautuu ottamaan käyttöön EU:n edellyttämän digitaalisen identiteettilompakon, joka toisi kansalaisille uuden tavan hallita ja jakaa omia tietojaan turvallisesti.
Valtiovarainministeriö esittää uusia lakeja, joilla Suomi toteuttaisi EU:n edellyttämän eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon. Kyseessä on puhelimessa toimiva sovellus, johon kansalainen voisi tallentaa esimerkiksi digitaalisen henkilöllisyystodistuksen. Lompakon käyttö olisi maksutonta ja vapaaehtoista.
Digitaalinen lompakko muuttaisi asiointia EU:ssa ja kotimaassa
Lakiesitys perustuu EU:n muutettuun eIDAS-asetukseen, joka velvoittaa kaikkia jäsenmaita tarjoamaan eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon vuoden 2026 aikana. Asetus koskee rajat ylittävää tunnistamista, sähköisen asioinnin luottamuspalveluja sekä digitaalisen identiteetin hallintaa.
Suomessa hallitus ehdottaa kahta uutta lakia:
- lakia rajat ylittävän sähköisen asioinnin palveluista
- lakia digitaalisen henkilöllisyystodistuksen yhteensopivuudesta lompakon kanssa
Lisäksi vahvan sähköisen tunnistamisen lakia muutettaisiin turvallisuuden parantamiseksi.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kuvaa uudistusta merkittäväksi askeleeksi kohti sujuvampaa asiointia:
”Digitaalisen identiteetin lompakko helpottaa tulevaisuudessa sähköistä asiointia sekä kotimaassa että EU-alueella. Sovellus muistuttaa siinä mielessä perinteistä lompakkoa, että käyttäjä voi jatkossa itse päättää, mitä tietoja siellä säilyttää… Käyttö on kansalaisille maksutonta ja vapaaehtoista.”
Tietosuoja ja itsehallinta keskiössä
Lompakon kehityksessä painotetaan turvallisuutta ja käyttäjän täyttä määräysvaltaa omiin tietoihinsa. Kansalainen voi itse valita, mitä tietoja hän säilyttää ja mitä hän jakaa asiointitilanteissa.
Uudistus mahdollistaa myös uudenlaiset tietosuojateknologiat. Esimerkiksi ikätietoa kysyttäessä palvelulle voidaan välittää vain tieto siitä, että käyttäjä on yli 18-vuotias – ilman syntymäaikaa tai tarkkaa ikää.
Lompakon käyttöä ei voi seurata kukaan muu kuin käyttäjä itse. Sovelluksella voisi jatkossa myös tunnistautua ja allekirjoittaa sähköisesti.
Yrityksille oma lompakko – viranomaisille uusia tehtäviä
Yrityksille valmistellaan erillistä yrityslompakkoa, jonka tarkoitus on helpottaa tiedonvaihtoa yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä.
Viranomaisvastuut jakautuvat seuraavasti:
- Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toteuttaa teknisen lompakkopalvelun.
- Traficom valvoo lompakon tarjoajia, ylläpitää luottavien osapuolten rekisteriä ja voi määrätä seuraamusmaksuja.
- Patentti- ja rekisterihallitus myöntää oikeushenkilöiden tunnistetiedot.
- Poliisi tai muu lupaviranomainen myöntää oikeuden digitaaliseen henkilöllisyystodistukseen.
Myös yksityiset toimijat voivat tarjota lompakoita, jos ne täyttävät asetetut vaatimukset.
Aikataulu
Ehdotetut lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2026.
Tämä hämmästyttää : ”Lisäksi vahvan sähköisen tunnistamisen lakia muutettaisiin turvallisuuden parantamiseksi.”
Mitäs ihmettä, eikö se nyt jo ole aika lailla turvallinen kun voi tunnistautua mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla ? Ryhdytäänkö sitä jotenkin lisähankaloittamaan pakottamalla tuo ’digilompakko’ siihen lisäksi ? Eli ’digilompakko’ on näennäisesti vapaaehtoinen mutta et voi tunnistautua vahvasti jollet käytä sitä tjsp ?
Inhoan kaikkia mobiilissa käytettäviä appeja koska mulla on koon 13 käsi (jep ei meinaa löytyä hanskoja mistään) ja en tosiaan pysty kirjoittamaan tällä kouralla mobiililaitteeseen kovinkaan hyvin tai edes osumaan mihinkään painikkeeseen kun mulla on tällanen 2x keskimääräisestä isompi sormenpää hepostikin.
Lisäksi ei päätä huimaa useidenkaan mobiililaitteiden tietoturva, mielummin käytän kaikkea raha-asioihin liittyvää kotona linux pöytäkoneella. Mutta tämä varmaan pakotetaan vain mobiililaitteisiin mahdolliseksi koska kyykytys.
Globalisti persut siellä edistää taas wef:in asiaa.