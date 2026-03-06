EU:n digilompakko mullistaa tunnistautumisen – Suomi valmistelee lakia vauhdilla

Suomi valmistautuu ottamaan käyttöön EU:n edellyttämän digitaalisen identiteettilompakon, joka toisi kansalaisille uuden tavan hallita ja jakaa omia tietojaan turvallisesti.

Valtiovarainministeriö esittää uusia lakeja, joilla Suomi toteuttaisi EU:n edellyttämän eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon. Kyseessä on puhelimessa toimiva sovellus, johon kansalainen voisi tallentaa esimerkiksi digitaalisen henkilöllisyystodistuksen. Lompakon käyttö olisi maksutonta ja vapaaehtoista.

Digitaalinen lompakko muuttaisi asiointia EU:ssa ja kotimaassa

Lakiesitys perustuu EU:n muutettuun eIDAS-asetukseen, joka velvoittaa kaikkia jäsenmaita tarjoamaan eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon vuoden 2026 aikana. Asetus koskee rajat ylittävää tunnistamista, sähköisen asioinnin luottamuspalveluja sekä digitaalisen identiteetin hallintaa.

Suomessa hallitus ehdottaa kahta uutta lakia:

lakia rajat ylittävän sähköisen asioinnin palveluista

lakia digitaalisen henkilöllisyystodistuksen yhteensopivuudesta lompakon kanssa

Lisäksi vahvan sähköisen tunnistamisen lakia muutettaisiin turvallisuuden parantamiseksi.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kuvaa uudistusta merkittäväksi askeleeksi kohti sujuvampaa asiointia:

”Digitaalisen identiteetin lompakko helpottaa tulevaisuudessa sähköistä asiointia sekä kotimaassa että EU-alueella. Sovellus muistuttaa siinä mielessä perinteistä lompakkoa, että käyttäjä voi jatkossa itse päättää, mitä tietoja siellä säilyttää… Käyttö on kansalaisille maksutonta ja vapaaehtoista.”

Tietosuoja ja itsehallinta keskiössä

Lompakon kehityksessä painotetaan turvallisuutta ja käyttäjän täyttä määräysvaltaa omiin tietoihinsa. Kansalainen voi itse valita, mitä tietoja hän säilyttää ja mitä hän jakaa asiointitilanteissa.

Uudistus mahdollistaa myös uudenlaiset tietosuojateknologiat. Esimerkiksi ikätietoa kysyttäessä palvelulle voidaan välittää vain tieto siitä, että käyttäjä on yli 18-vuotias – ilman syntymäaikaa tai tarkkaa ikää.

Lompakon käyttöä ei voi seurata kukaan muu kuin käyttäjä itse. Sovelluksella voisi jatkossa myös tunnistautua ja allekirjoittaa sähköisesti.

Yrityksille oma lompakko – viranomaisille uusia tehtäviä

Yrityksille valmistellaan erillistä yrityslompakkoa, jonka tarkoitus on helpottaa tiedonvaihtoa yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä.

Viranomaisvastuut jakautuvat seuraavasti:

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toteuttaa teknisen lompakkopalvelun.

toteuttaa teknisen lompakkopalvelun. Traficom valvoo lompakon tarjoajia, ylläpitää luottavien osapuolten rekisteriä ja voi määrätä seuraamusmaksuja.

valvoo lompakon tarjoajia, ylläpitää luottavien osapuolten rekisteriä ja voi määrätä seuraamusmaksuja. Patentti- ja rekisterihallitus myöntää oikeushenkilöiden tunnistetiedot.

myöntää oikeushenkilöiden tunnistetiedot. Poliisi tai muu lupaviranomainen myöntää oikeuden digitaaliseen henkilöllisyystodistukseen.

Myös yksityiset toimijat voivat tarjota lompakoita, jos ne täyttävät asetetut vaatimukset.

Aikataulu

Ehdotetut lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2026.

