EU:n entinen rajapäällikkö: Komissaari painosti toivottamaan siirtolaiset tervetulleiksi – ”Et tarvitse aseita – toivota siirtolaiset tervetulleiksi”

EU:n sisällä käytiin kulissien takana kovaa kamppailua rajaturvallisuuden roolista. Frontexin entinen johtaja väittää, että komissaari Johansson ja Sorosin verkosto pyrkivät ohjaamaan viraston ideologiseen suuntaan, jossa laiton maahantulo ei enää ollut ongelma.

Euroopan unionin rajaturvallisuusviraston Frontexin entinen johtaja Fabrice Leggeri kertoo joutuneensa voimakkaan poliittisen painostuksen kohteeksi yrittäessään puolustaa EU:n ulkorajoja laittomalta maahantulolta. Hänen mukaansa EU-komissaari Ylva Johansson teki selväksi, että Frontexin tehtävä ei ole torjua siirtolaisuutta, vaan toivottaa tulijat tervetulleiksi.

Leggeri, joka toimii nykyisin Ranskan Kansallinen liittouma -puolueen europarlamentaarikkona ja kuuluu Patriots for Europe -ryhmään, paljasti yksityiskohtia kokemuksistaan puolalaiselle europarlamentaarikolle Ewa Zajączkowska-Hernikille. Haastattelu julkaistiin puolalaisessa Do Rzeczy -uutisportaalissa.

”Et tarvitse aseita tai univormuja – tehtäväsi on toivottaa siirtolaiset tervetulleiksi”

Leggeri kertoo tavanneensa komissaari Johanssonin ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Hän oli valmistautunut esittelemään Frontexin kehitystyötä eurooppalaiseksi rajavartiolaitokseksi, jolla olisi oma organisaatio, univormut ja aseistus. Johansson kuitenkin keskeytti hänet ja ilmoitti: ”Et tarvitse aseita tai univormuja. Rajavartijan tehtävä on toivottaa siirtolaiset tervetulleiksi.”

Leggerin mukaan Johansson toisti saman viestin kahteen otteeseen uhkaavalla sävyllä: ”Pidit siitä tai et, tehtäväsi on toivottaa siirtolaiset tervetulleiksi.”

Poliittinen hyökkäys Frontexia vastaan

Vuonna 2020 ja 2021 Leggeri joutui Euroopan komission poliittisten hyökkäysten kohteeksi. Komission sisällä Frontexin toimintaa alettiin kyseenalaistaa, ja viraston perimmäistä tehtävää pyrittiin muuttamaan. Leggeri kertoo, että erityisesti niin kutsutut ”ihmisoikeusvalvojat” ja ”itsenäiset tarkkailijat” alkoivat kentällä – muun muassa Liettuassa – painostaa kansallisia rajaviranomaisia väittäen, että heidän esimiehiltään saamansa käskyt olisivat ”laittomia”.

Sorosin verkosto ja vasemmistomedia mukana

Leggeri väittää, että George Sorosin Open Society -säätiö ja tietyt vasemmistolaiset mediatahot olivat aktiivisesti mukana Frontexin sisäisessä murentamisessa. Hänen mukaansa tarkoituksena oli rakentaa rinnakkainen komentorakenne, joka ohittaisi jäsenvaltioiden rajaviranomaiset ja estäisi tehokkaan rajavalvonnan.

”Sorosin verkosto ja komissaari Johansson pyrkivät ottamaan Frontexin haltuunsa sisältä käsin ja vahvistamaan vasemmistolaisia kansalaisjärjestöjä, jotka edistävät laittomien siirtolaisten pääsyä Eurooppaan”, Leggeri sanoo.

Frontexin rooli vesittyi – Leggeri varoitti Puolaa

Leggeri kertoo, että Frontexin alkuperäinen tarkoitus oli tukea jäsenvaltioita ulkorajojen valvonnassa ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Kuitenkin poliittinen ilmapiiri muuttui nopeasti, ja viraston toimintaa alettiin ohjata kohti siirtolaisten vastaanottamista.

Vuonna 2019 Leggeri varoitti Puolan viranomaisia Frontexin avun käyttämisestä, koska hän näki, että viraston sisällä oli käynnissä organisoitu kampanja sen toimintakyvyn heikentämiseksi.

”Lokakuussa 2019 tunsin ensimmäistä kertaa todellista poliittista vihamielisyyttä rajaturvallisuuden ideaa kohtaan”, hän toteaa.

”Aktivistit” neuvoivat siirtolaisten kuljettamista rajan yli

Leggeri kertoo, että Frontexin sisäiset ”aktivistit”, jotka esiintyivät perusoikeuksien puolustajina, pyrkivät vaikuttamaan viraston toimintaan. He muun muassa ehdottivat, että laittomat siirtolaiset tulisi kuljettaa busseilla Valko-Venäjän ja Liettuan rajalta syvemmälle EU:n alueelle, kuten Puolaan.

Johtopäätös

Fabrice Leggerin kertomus paljastaa, kuinka EU:n sisällä on käyty kovaa kamppailua siitä, mikä on Frontexin ja laajemmin EU:n rajapolitiikan todellinen suunta. Hänen mukaansa viraston alkuperäinen tehtävä – ulkorajojen suojeleminen – on pyritty korvaamaan ideologisella agendalla, jossa rajavalvonta nähdään esteenä ”perusoikeuksille”.

