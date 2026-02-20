EU:n ja Intian jättisopimus etenee – Suomi mukana kehityksen kärjessä

Intia nousee EU:n avainkumppaniksi liikkuvan työvoiman, teknologian ja kaupan saralla vapaakauppasopimuksen myötä – ja Suomi kulkee kehityksen kärjessä.

Pääministeri Petteri Orpo tapasi Intian pääministeri Narendra Modin New Delhissä 18.–19. helmikuuta ja osallistui samalla Modin isännöimään kansainväliseen tekoälyhuippukokoukseen. Vierailun keskiössä olivat Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet, talous, teknologia sekä globaali turvallisuustilanne.

Orpon mukaan maiden välinen yhteistyö on vahvassa kasvussa ja sen syventämiselle on selkeä tarve.

”Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet ovat hyvät ja edelleen tiivistyvät. Haluamme jatkaa yhteistyön tiivistämistä ja tavoittelemme strategista kumppanuutta sekä kaupan tuplaamista nopeasti”, Orpo totesi tapaamisen jälkeen.

Hän korosti myös EU:n ja Intian välisen vapaakauppasopimuksen merkitystä:

”Suomi ja Euroopan unioni ovat luotettavia, johdonmukaisia ja rakentavia kumppaneita, ja Intian ja EU:n solmima vapaakauppasopimus luo merkittäviä uusia mahdollisuuksia.”

Orpon vierailu osoittaa, että Suomi haluaa olla mukana eturintamassa – mutta se tarkoittaa myös, että päätösten vaikutukset ulottuvat paljon vientilukuja syvemmälle.

Keskusteluissa myös Venäjän hyökkäyssota

Orpo nosti esiin myös Ukrainan tilanteen ja Intian roolin kansainvälisessä vaikuttamisessa.

”Intia pystyy osaltaan vaikuttamaan siihen, että Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa saadaan oikeudenmukaiseen päätökseen”, Orpo sanoi.

Vierailun aikana Orpo tapasi myös Intian kauppa- ja teollisuusministeri Piyush Goyalin.

Suomi esillä tekoälyhuippukokouksessa

Tekoälyhuippukokouksessa Orpo painotti Suomen vahvuuksia tekoälyosaamisessa, innovaatioissa ja sääntöpohjaisessa teknologiakehityksessä. Kokoukseen osallistui valtionjohtajia, kansainvälisiä järjestöjä, asiantuntijoita ja johtavia tekoälyyrityksiä eri puolilta maailmaa.

”Suomella on paljon annettavaa kansainväliseen tekoälykeskusteluun. Olemme osaava, innovaatiomyönteinen ja luotettava toimintaympäristö tekoälyn kehittämiselle ja soveltamiselle”, Orpo korosti.

Hän painotti myös ihmiskeskeisen ja turvallisen tekoälyn kehittämisen tärkeyttä:

”Tekoälyä tulee kehittää ihmiskeskeisesti edistäen samalla teknologian turvallista kehittämistä ja soveltamista.”

Kokouksen yhteydessä annettiin yhteisjulistus, joka tunnistaa tekoälyn historiallisen merkityksen ja korostaa kansainvälisen yhteistyön tarvetta. EU-maiden puolesta julistuksen allekirjoitti Euroopan komissio.

Tiiviitä kahdenvälisiä tapaamisia

Orpo tapasi myös Sveitsin presidentti Guy Parmelinin, joka isännöi seuraavaa tekoälyhuippukokousta vuonna 2027. Lisäksi hän keskusteli Brasilian presidentti Luiz Ignácio Lula da Silvan ja Bhutanin pääministeri Tshering Tobgayn kanssa.

Matkalla mukana oli myös suomalaisyritysten delegaatio, yhteensä 22 yritystä, jotka kartoittivat uusia yhteistyö- ja vientimahdollisuuksia Intian nopeasti kasvavilta markkinoilta.

EU-komission mukaan Intiassa toimii jo noin 6 000 eurooppalaista yritystä, ja maiden välinen tavarakauppa on kasvanut kymmenessä vuodessa lähes 90 prosenttia. Vuonna 2024 EU:n tavaravienti Intiaan oli lähes 50 miljardia euroa.

EU–Intia-sopimus taustalla: vaikutukset ulottuvat Suomeen asti

Orpon Intian vierailu ja Suomen tavoite kaksinkertaistaa vienti kytkeytyvät suoraan tähän laajempaan EU–Intia-kehitykseen. Kun EU neuvottelee työvoiman liikkuvuutta lisäävistä sopimuksista ja Intia hakee jalansijaa Euroopan markkinoilla, Suomen linjaukset ja yritysdelegaatioiden aktiivisuus ovat osa samaa kokonaisuutta.

Taloudelliset mahdollisuudet ”ovat kiistattomat”, mutta samalla kasvaa huoli siitä, millaisin ehdoin työvoimaa liikutellaan Eurooppaan ja miten jäsenmaat pystyvät hallitsemaan sopimusten seurauksia.

EU avasi ovensa intialaiselle työvoimalle vapaakauppasopimuksella

EU:n ja Intian johtajat kokoontuvat New Delhissä huippukokoukseen 26.1, jonka tavoitteena oli vihdoin lyödä lukkoon yksityiskohdat vapaakauppasopimuksesta, jota on hierottu jo kymmenen vuoden ajan. Vaikka julkinen huomio kiinnittyi tulleihin, autoihin ja viinimarkkinoihin, sopimus sisältää myös merkittäviä linjauksia työperäisestä maahanmuutosta

Sopimukseen sisältyy myös laaja luku työvoiman liikkuvuudesta. EU markkinoi sitä “kehyksenä korkeasti koulutetulle työvoimalle”, mutta Intia ajaa huomattavasti laajempaa mallia, jossa tilapäinen työvoima voisi tulla ilman paikallisia rekrytointivelvoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeutettuja viisumeita, kevennettyjä lupaprosesseja ja tutkintojen vastavuoroista tunnustamista.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyenin tammikuun Intian huippukokousta pidetään laajalti hetkenä, jolloin EU avasi ovensa Intian toiveille helpottaa työvoiman pääsyä Eurooppaan — kehitykselle, joka on sittemmin konkretisoitunut neuvotteluissa laajasta työvoima- ja taloussopimuksesta.

