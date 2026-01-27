EU:n ja Intian jättisopimus – työvoimapulan paikkaajat vyöryvät Euroopan porteille

EU ja Intia viimeistelevät historiallisen kauppasopimuksen, jonka varjoon jää sen todellinen vaikutus: laaja työvoiman liikkuvuus ja uusi maahanmuuton väylä Eurooppaan.

Tällä viikolla EU:n ja Intian johtajat kokoontuvat New Delhissä huippukokoukseen, jonka tavoitteena on vihdoin lyödä lukkoon yksityiskohdat vapaakauppasopimuksesta, jota on hierottu jo kymmenen vuoden ajan. Vaikka julkinen huomio kiinnittyy tulleihin, autoihin ja viinimarkkinoihin, sopimus sisältää myös merkittäviä linjauksia työperäisestä maahanmuutosta.

Intiaan ovat matkustaneet EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa sekä Irlannin Eurooppa- ja puolustusministeri Thomas Byrne. Irlanti ottaa EU-puheenjohtajuuden haltuunsa heinäkuussa.

EU:n kauppakomissaari Maroš Šefčovič kuvailee sopimusta “erittäin lähelle valmistumista”. Hänen mukaansa EU pyrkii purkamaan Intian korkeat tullimuurit, jotka ovat pitkään estäneet eurooppalaisten yritysten pääsyn yhdelle maailman nopeimmin kasvavista mutta tiukimmin suojatuista markkinoista. Joillakin aloilla Intia perii jopa 150 prosentin tulleja, mikä käytännössä sulkee eurooppalaiset toimijat ulos.

Jos sopimus allekirjoitetaan, syntyy vapaakauppa-alue, joka kattaisi noin kaksi miljardia ihmistä ja poistaisi Intian tullit EU-tuotteilta. Kaikkia sektoreita ei kuitenkaan oteta mukaan.

– Päätimme jättää kaikkein herkimmät alat molemmin puolin sopimuksen ulkopuolelle, jotta voimme keskittyä siihen, missä saavutamme selkeää hyötyä, Šefčovič kertoo Euronewsille.

Työvoiman liikkuvuus – sopimuksen hiljainen ydin

Komission mukaan Intiassa toimii jo noin 6 000 eurooppalaista yritystä, ja maiden välinen tavarakauppa on kasvanut kymmenessä vuodessa lähes 90 prosenttia. Vuonna 2024 EU:n tavaravienti Intiaan oli lähes 50 miljardia euroa.

– Tämä on suurin kauppasopimus, jonka EU on koskaan tehnyt, Šefčovič korostaa.

Sopimukseen sisältyy myös laaja luku työvoiman liikkuvuudesta. EU markkinoi sitä “kehyksenä korkeasti koulutetulle työvoimalle”, mutta Intia ajaa huomattavasti laajempaa mallia, jossa tilapäinen työvoima voisi tulla ilman paikallisia rekrytointivelvoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeutettuja viisumeita, kevennettyjä lupaprosesseja ja tutkintojen vastavuoroista tunnustamista.

Raporteissa mainitaan muun muassa monivuotiset liikematkaviisumit IT-osaajille, jopa 40 prosenttia lyhenevät EU Blue Card -käsittelyajat sekä pätevyyksien tunnustaminen terveydenhuollossa, IT-alalla ja arkkitehtuurissa. Lisäksi sopimus kattaisi kausityöntekijät, opiskelijat, tutkijat ja muut erityisosaajat.

Intia näkee tämän mahdollisuutena “väestöbonuksensa” hyödyntämiseen, kun taas EU vakuuttaa, että liikkuvuus koskee vain asiantuntijoita. Sopimus olisi kansainvälisesti sitova, eikä tulevilla hallituksilla olisi mahdollisuutta muuttaa sitä yksipuolisesti rikkomatta sopimusta.

Massiivinen muuttoliike – varoituksia ja kasvavia lukuja

Intialaisten määrä Saksassa on noussut vuodesta 2015 (86 000) viime vuoteen mennessä 280 000:een. Koko EU:ssa asui vuonna 2024 jo yli 931 000 Intian kansalaista.

Suomessa asuu tällä hetkellä noin 15 000–20 000 intialaistaustaista henkilöä, riippuen siitä lasketaanko mukaan vain Intian kansalaiset vai myös Suomessa pysyvästi asuvat Intiasta muuttaneet. Tuorein virallinen luku Intian kansalaisista Suomessa on 15 115 (vuosi 2024). (Tilastokeskus, Yle)

Maastamuuttoa tapahtuu myös, mutta kokonaiskuva on selvä: Intian työvoima on EU:ssa vahvassa kasvussa.

Maailman talousfoorumin kokouksessa Palantirin toimitusjohtaja Alex Karp varoitti, että massamaahanmuutto ja tekoälyn nopea kehitys eivät sovi yhteen. Hänen mukaansa maat, jotka panostavat automaatioon ja kotimaisen työvoiman osaamiseen, menestyvät pitkällä aikavälillä paremmin kuin ne, jotka korvaavat työvoimapulaa maahanmuutolla.

– Teidän maassanne tulee olemaan enemmän kuin riittävästi työpaikkoja omille kansalaisillenne, erityisesti ammatillisen koulutuksen saaneille. Näiden trendien valossa on vaikea nähdä, miksi tarvitsisimme laajamittaista maahanmuuttoa, ellei kyse ole erittäin erikoistuneesta osaamisesta, Karp totesi.

Myös BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on aiemmin todennut, että maat, jotka rajoittavat maahanmuuttoa ja joiden väestö pienenee, voivat tekoälyaikakaudella saavuttaa korkeamman elintason investoimalla automaatioon ulkomaisen työvoiman sijaan.

