EU:n jättihanke: Suurnopeusjunat yhdistävät Euroopan pääkaupungit vuoteen 2040 mennessä

Bryssel julkisti kunnianhimoisen suunnitelman, jonka mukaan Euroopan pääkaupungit yhdistetään nopeilla junayhteyksillä. Matka-ajat lyhenevät merkittävästi, ja investointitarve nousee yli 500 miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona 5. marraskuuta kaksi merkittävää aloitetta, joiden tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä koko Euroopan alueella. Komission kunnianhimoinen suunnitelma tähtää erityisesti suurnopeusjunaverkoston laajentamiseen sekä kestävien polttoaineiden käytön edistämiseen lento- ja meriliikenteessä.

Pääkaupungit junayhteyteen – matka-aika lyhenee radikaalisti

Ensimmäinen aloite keskittyy Euroopan pääkaupunkien yhdistämiseen suurnopeusjunayhteyksillä vuoteen 2040 mennessä. Komissio esittää, että nykyisiä rautatieyhteyksiä parannetaan ja uusia ratoja rakennetaan, jotta matkustaminen maiden välillä nopeutuu merkittävästi. Esimerkiksi Berliinin ja Kööpenhaminan välinen matka-aika voisi lyhentyä nykyisestä seitsemästä tunnista neljään, ja Ateenasta Sofiaan matkustettaisiin jatkossa kuudessa tunnissa nykyisen lähes 14 tunnin sijaan.

Tavoitteena on myös poistaa rajat ylittävän junamatkustamisen esteitä. Komissio valmistelee lainsäädäntöehdotusta, jonka avulla eurooppalaisia lippujärjestelmiä yhdenmukaistettaisiin. Tämä helpottaisi matkustajien siirtymistä maiden välillä ja lisäisi kilpailua, mikä puolestaan voisi laskea lippujen hintoja.

Investointitarve yli 500 miljardia euroa

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää valtavia investointeja. Komissio arvioi, että vuoteen 2040 mennessä tarvitaan vähintään 345 miljardin euron panostus, ja vuoteen 2050 mennessä investointitarve kasvaa yli 500 miljardiin euroon. Bryssel aikoo koota yhteen EU:n jäsenvaltiot, rautatieoperaattorit ja rahoituslaitokset koordinoimaan hankkeen rahoitusta ja toteutusta.

Kestävät polttoaineet lentojen ja merenkulun tueksi

Toinen komission hyväksymä aloite keskittyy kestävien polttoaineiden tuotannon lisäämiseen lento- ja meriliikenteessä. EU tukee tätä siirtymää lähes kolmen miljardin euron rahoituksella, jonka tarkoituksena on auttaa näitä sektoreita saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Aloitteessa painotetaan erityisesti siirtymistä pilottihankkeista teolliseen mittakaavaan, jossa sähköpolttoaineita tuotetaan vähähiilisellä sähköllä. Näin pyritään korvaamaan perinteinen kerosiini ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: