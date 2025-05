EU:n johtajat vuokrasivat yksityiskoneen – 200 kilometrin matkalle

Ursula von der Leyenin ympärillä olevat EU-johtajat lentävät lyhyttä Bryssel-Luxemburg-reittiä. Komissio puhuu ”poikkeustapauksesta” – ilmastopolitiikan kritiikki on väistämätöntä.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen matkusti yksityiskoneella 200 kilometrin matkan. Yhdessä EU:n neuvoston puheenjohtajan António Costan ja parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan kanssa hän lensi perjantaina Brysselistä Luxemburgiin osallistuakseen Schumanin päivän juhlallisuuksiin pääministeri Luc Friedenin kanssa.

Matka olisi kestänyt autolla noin kaksi ja puoli tuntia. Komission tiedottajan Paula Pinhon mukaan tilauslento oli välttämätön kaikkien asianosaisten aikataulujen yhteensovittamiseksi. ”Se oli ainoa tapa mahdollistaa kaikkien kolmen presidentin osallistuminen”, hän sanoi maanantaina Brysselissä. Tilauslennon käyttö oli siis ”perusteltua”.

Matkaa on kuitenkin arvosteltu – erityisesti EU:n ilmastotavoitteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien julkisten kampanjoiden valossa. Tapaus on yksi EU:n huippupoliitikkojen kiisteltyjen lentojen sarjassa. Paras esimerkki on Von der Leyenin lento Wienistä Bratislavaan vuonna 2021, jolloin 47 kilometrin matkan taittaminen yksityiskoneella EU:n veronmaksajien kustannuksella perusteltiin logistisilla vaikeuksilla ja huolenaiheilla koronaviruksen tarttumisesta julkisessa liikenteessä.

EU:n johtajien yksityislentokoneiden kanta-asiakasohjelma

Poikkeuksesta ei kuitenkaan voida puhua. Von der Leyen suoritti 57 yksityislentoa kahden vuoden aikana. Myös Costaa arvosteltiin siitä, että hän käytti hallituksen suihkukonetta ollessaan Portugalin pääministeri. Hänen edeltäjänsä EU:n neuvoston puheenjohtajana, Charles Michel, oli käyttänyt vuokrakonetta 28:lla 46:sta ulkomaanmatkallaan vuonna 2022.

EU:lla ei ole omaa konekantaa virkamiehille. Matkustaminen tapahtuu joko reittilennoilla tai tilauslentokoneilla – mikä aiheuttaa säännöllisesti julkista keskustelua.

Lähde: Junge Freiheit

