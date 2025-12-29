EU:n komissio ajaa ”sotilaallista Schengen-aluetta” – Suomi tukee hanketta, kriitikot varoittavat ylikansallisuudesta

Brysselissä valmistellaan parhaillaan pakettia, joka mullistaisi Euroopan sotilaallisen liikkumisen. EU-komissio haluaa luoda niin sanotun ”sotilaallisen Schengenin”, jossa sotilashenkilöstö ja raskas kalusto voisivat liikkua unionin sisällä lähes yhtä vapaasti kuin turistit passivapaassa Schengenissä. Tavoitteena on, että järjestelmä olisi toiminnassa viimeistään vuonna 2027.

Suomen hallitus on jo ilmoittanut tukevansa hanketta pääpiirteissään. Valtioneuvoston muistiossa todetaan, että Ukrainan sota on paljastanut nykyisen järjestelmän puutteet ja että nopea sotilaallinen liikkuminen on välttämätöntä unionin puolustuskyvyn vahvistamiseksi.

Infrastruktuuri rakennetaan sodan vaatimuksiin

Komission suunnitelmat eivät rajoitu pelkkään hallinnolliseen helpotukseen. Euroopan liikenneverkkoja halutaan muokata niin, että ne kestävät kolmannen maailmansodan kaltaiset olosuhteet. Siltoja, teitä, rautateitä, satamia ja lentokenttiä aiotaan vahvistaa, jotta ne kestäisivät leveiden ja raskaiden sotilaskuljetusten painon.

Samalla energia- ja digitaalinen infrastruktuuri nostetaan strategiseksi kohteeksi. Niiden on oltava kriisinkestäviä ja suojattuja sabotaasia sekä kyberhyökkäyksiä vastaan. Ruotsi on nimetty ”pohjoiseksi sotilaskäytäväksi”, jonka kautta raskaat kuljetukset voisivat suuntautua kohti unionin itärajaa.

Nato mukana, mutta EU haluaa omat rakenteensa

Vaikka yhteistyö Naton kanssa nähdään keskeisenä, EU haluaa rakentaa myös omia sääntöjään ja rakenteitaan. Komission mukaan kyky siirtää sotilaallista materiaalia nopeasti halki Euroopan on ratkaisevaa sekä Ukrainan tukemisessa että unionin puolustusvalmiuden vahvistamisessa.

Kritiikkiä ja kysymysmerkkejä

Suomen hallitus suhtautuu myönteisesti hankkeeseen, mutta esiin nousee myös avoimia kysymyksiä. Kuinka laajoja kriisipoikkeuksia voidaan sallia? Miten kansallinen turvallisuusvastuu säilyy? Ja mitä seurauksia on, jos sotilaallinen Schengen toteutuu täysimääräisesti?

Kriitikot varoittavat, että kyseessä voi olla uusi askel kohti EU:n ylikansallista vallankäyttöä puolustuksen alalla. Komissio puolestaan painottaa, että nykyisessä epävakaassa turvallisuustilanteessa hanke on välttämätön.

Lähde: Yle, Fria Tider

