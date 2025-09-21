EU:n kompassi sekaisin: Ursula von der Leyen kohtaa poliittisen navigointivirheen kahdessa epäluottamuslauselmassa lokakuussa

Sekuntien erolla jätetyt aloitteet oikealta ja vasemmalta kertovat kaiken: Ursula von der Leyen ei enää yhdistä, vaan jakaa. Kolmas epäluottamuslause kolmen kuukauden sisään. Lokakuun äänestys ei ole enää pelkkää poliittista teatteria – se voi olla jäähyväisten alku.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen joutuu jälleen epäluottamuslauselmien kohteeksi, kun Euroopan parlamentti käsittelee kahta erillistä aloitetta lokakuun 6.–9. täysistunnossa. Asiasta kertoi EP:n puhemies Roberta Metsola sisäisessä sähköpostissa.

Oikeistolainen Patriots for Europe (PfE) ja vasemmistolainen The Left jättivät omat epäluottamuslauselmansa vain sekuntien erolla keskiyöllä 10. syyskuuta, heti Von der Leyenin unionin tilaa käsitelleen puheen jälkeen.

PfE syyttää komission puheenjohtajaa läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden puutteesta erityisesti Mercosur- ja Yhdysvaltain kauppasopimusten osalta. Vasemmisto puolestaan kritisoi komission “toimettomuutta” Gazan tilanteessa sekä sen kauppapoliittista linjaa.

Parlamentti harkitsee yhteiskeskustelua 6. lokakuuta, jota seuraisi kaksi erillistä äänestystä 9. lokakuuta. Koska PfE ehti jättää aloitteensa 20 sekuntia ennen vasemmistoa, sen edustajat saavat todennäköisesti ensimmäisen äänestyspaikan.

Kyseessä ei ole Von der Leyenin ensimmäinen epäluottamuskoe. Heinäkuussa romanialainen ECR-edustaja Gheorghe Piperea johti epäonnistunutta aloitetta, ja nyt puheenjohtaja kohtaa kolmannen epäluottamushaasteen vain kolmen kuukauden sisällä – ennennäkemätön tilanne.

Vaikka aloitteilla on symbolista painoarvoa, niiden läpimeno vaikuttaa epätodennäköiseltä. Brysselissä sosialistit, liberaalit ja Euroopan kansanpuolue ovat jo torjuneet ne ja odotettavasti asettuvat Von der Leyenin tueksi, puolustamaan “omaa pesäänsä.”

