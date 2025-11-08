EU:n laajentumisarvio: Ukraina etenee, Georgian tie sulkeutumassa – Bryssel vaatii uudistusten jatkumista

Komission raportti EU:n laajentumisesta tuo esiin sekä toivoa että huolta. Ukraina ja Moldova ovat edistyneet, mutta Georgian ja Serbian kehitys jarruttaa unionin laajenemista.

Euroopan komissio julkaisi tiistaina 4. marraskuuta vuosittaisen arvionsa EU-jäsenyyttä tavoittelevien maiden edistymisestä. Arvio nostaa esiin sekä myönteisiä että huolestuttavia kehityskulkuja: Ukraina ja Moldova saavat kiitosta sitoutumisestaan, kun taas Georgiaa moititaan demokratian rapautumisesta.

Ukraina ja Moldova kohti neuvotteluja – Unkari jarruttaa

EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos totesi, että Ukraina on osoittanut vahvaa sitoutumista EU-polulleen, erityisesti Venäjän hyökkäyssodan keskellä. Kosin mukaan maa on edennyt keskeisissä uudistuksissa, mutta korruption vastaisessa työssä on vältettävä taantumista.

”Ukraina on osoittanut sitoutumisensa EU-polkuun ja edennyt keskeisissä uudistuksissa. On tärkeää, että tämä vauhti säilyy ja erityisesti korruption torjunnassa ei tapahdu takapakkia”, Kos painotti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi joutui hiljattain perumaan päätöksiä, jotka olisivat heikentäneet korruptionvastaisia viranomaisia – päätös, joka herätti huolta EU:ssa ja sai Brysselin vaatimaan uudistusten jatkumista.

Komissio toivoo, että Ukraina ja Moldova saavat tänä vuonna luvan aloittaa viralliset jäsenyysneuvottelut. Tavoitteena on, että neuvottelut saataisiin päätökseen vuoteen 2028 mennessä. Tällä hetkellä Unkarin pääministeri Viktor Orbán kuitenkin jarruttaa Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä.

Balkanin maat etenevät – Turkki jumissa

Laajentumisprosessissa pisimmällä ovat Balkanin maat Montenegro ja Albania. Montenegro tavoittelee neuvottelujen päättämistä vuoden 2026 loppuun mennessä, kun Albania tähtää vuoteen 2027.

Turkin jäsenyysprosessi sen sijaan on käytännössä pysähtynyt. Vaikka maa on virallisesti ehdokas, neuvottelut eivät ole edenneet vuosiin.

Georgia putoamassa kelkasta – Serbia hidastaa

Komissaari Kos nosti esiin erityisen huolestuttavan kehityksen Georgiassa, jossa demokratian tila on heikentynyt merkittävästi. ”Georgiassa tilanne on heikentynyt jyrkästi, ja demokratian rapautuminen on vakavaa”, Kos sanoi. EU on jo käytännössä keskeyttänyt maan jäsenyysprosessin.

Myös Serbia saa komissiolta kritiikkiä. Vaikka maan viranomaiset vakuuttavat haluavansa liittyä EU:hun, uudistusten tahti on hidastunut merkittävästi.

Laajentuminen mahdollinen lähivuosina – mutta jäsenvaltioiden yksimielinen hyväksyntä vaaditaan

Komissaari Kos korosti, että onnistunut laajentuminen on realistinen tavoite lähivuosina, mikäli ehdokasmaat jatkavat uudistuksiaan. ”Tuleva vuosi on totuuden hetki kaikille ehdokasmaille”, hän sanoi.

Vaikka maa täyttää kaikki neuvottelukriteerit, jäsenyys edellyttää lopulta EU:n nykyisten jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: