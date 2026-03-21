EU:n maahanmuuttolinja kiristyi kulisseissa – Saksan liittokansleri raivostui: “Tätä ei hyväksytä!”

Uusi maahanmuuttolainsäädäntö syntyi yllättävällä enemmistöllä – nyt esiin nousseet tiedot yhteistyöstä oikeistopuolueiden kanssa aiheuttavat poliittisen kriisin.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz (CDU) vaatii Euroopan kansanpuolueen (EPP) puheenjohtajalta Manfred Weberiltä selitystä sen jälkeen, kun julkisuuteen nousi tietoja EPP:n yhteistyöstä oikeistopuolueiden kanssa EU-parlamentissa uuden maahanmuuton kiristämiseen tähtäävän lainsäädännön läpiviemiseksi.

Merzin mukaan yhteistyö on ristiriidassa CDU/CSU:n linjan kanssa, ja ”tämä pysäytetään ja että seurauksia tulee tarvittaessa”, mikäli tiedot pitävät paikkansa, Welt kirjoittaa. CSU:n puheenjohtaja Markus Söder kuvaili tapausta “yllättäväksi ja huolestuttavaksi” ja kertoi Weberin vakuuttaneen, ettei vastaavaa enää tapahtuisi.

Tutkinta paljasti yhteyksiä oikeistoryhmiin

Saksan uutistoimisto dpa:n selvityksen mukaan EPP oli ollut yhteydessä useisiin oikeistoryhmiin, mukaan lukien European Socialist Networkiin (ESN), johon kuuluu myös maahanmuuttokriittinen AfD. Yhteistyötä oli tehty sekä verkossa että kasvokkain, ja sen tavoitteena oli saada enemmistö tiukennuksia sisältävälle maahanmuuttopaketille parlamentin valiokunnassa.

Vasemmistoryhmän johtaja Martin Schirdewan vaati Weberin eroa ja totesi, että EPP:n “palomuuri oikeistoon” on murtunut jo useaan otteeseen. Hänen mukaansa kyse ei ole yksittäisestä lipsahduksesta, vaan “rakenteellisesta muutoksesta”.

Merz itsekin aiemmin kritiikin kohteena

Tilannetta on kuvattu ristiriitaiseksi, sillä Merz kampanjoi itse maahanmuuton kiristämisen puolesta. Samalla hän on aiemmin joutunut puolustautumaan syytöksiltä, joiden mukaan CDU olisi tehnyt yhteistyötä AfD:n kanssa Saksan parlamentissa ennen vaaleja. Tuolloin Merz vakuutti, ettei yhteistyötä oikeistopopulistien kanssa enää tapahtuisi.

Kokonaisuutena tapaus on herättänyt keskustelua EPP:n linjasta ja siitä, missä määrin puolue on valmis tekemään yhteistyötä poliittisen kentän oikealla laidalla maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi.

